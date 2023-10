Suomessa Gaza-mielenosoituksia järjestävä yhdistys vastaa: Ei mitään kytköstä Hamasiin

Suomessa perjantaina järjestettävillä Gazan tukimielenosoituksilla ei ole kytköstä terroristijärjestö Hamasiin, sanoo Suomen Palestiinalaisten Siirtokuntayhdistys ry:n puheenjohtaja Wael Cheblak.

– Tänään järjestettävillä mielenosoituksilla ei ole mitään tekemistä Hamasin kehotusten kanssa, hän sanoo Verkkouutisille.

Äärijärjestö Hamasin entinen päällikkö Khaled Meshaal on vaatinut perjantaiksi mielenosoituksia ”ympäri muslimimaailmaa”. Mielenosoituksilla kerrotaan olevan tarkoitus tukea palestiinalaisia ja kehottaa ”naapurimaiden kansoja” liittymään taisteluun Israelia vastaan.

Israel on iskenyt voimalla Hamasia vastaan sen jälkeen, kun terroristijärjestö teki laajan ja verisen hyökkäyksen Israelia vastaan viime viikonloppuna.

Suomen Palestiinalaisten Siirtokuntayhdistys ry järjestää mielenosoituksia Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa.

Jihadistiseen liikehdintään erikoistunut tutkija Juha Saarinen pohti aiemmin viestipalvelu X:ssä, onko mielenosoituksilla ja Hamasin kehotuksilla yhteys.

Wael Cheblakin mukaan yhteyttä ei siis ole.

– Mielenosoituksissa ei tueta Hamasia tai mitään muuta järjestöä, vaan palestiinalaisia ihmisiä. Ja haluamme toimia tällä tavalla myös jatkossa, hän sanoo.

– Suomen Palestiinalaisten Siirtokuntayhdistys ei ole poliittinen liike, eikä sillä ole kytköstä poliittisiin liikkeisiin. Me emme ole uskonnollinen liike. Tarkoituksena on tukea Suomessa asuvien palestiinalaisten hyvinvointia.

”Kyse ei ole pelkästään Hamasista”

Tilanne Israelin ja Hamasin välillä on erittäin kireä terroristijärjestön poikkeuksellisen raa’an hyökkäyksen vuoksi. Israelin puolustusvoimat on saartanut Gazan alueen ja sen arvioidaan saattavan aloittaa maahyökkäyksen. Hamas on kohdistanut rakettitulta Israelin alueelle, ja sen sanotaan ottaneen yli sata israelilaista panttivankia. Väkivaltaisuuksissa kerrotaan kuolleen tuhansia ihmisiä.

Wael Cheblakin mukaan hänen yhdistyksensä tuomitsee äärijärjestöjen väkivaltaiset toimet, oli kyse sitten Hamasista tai jostain muusta järjestöstä.

– Mutta kyse ei ole pelkästään Hamasista. Vaikka Hamas tuhottaisiin, niin tämänlaisessa tilanteessa sen tilalle tulee lähitulevaisuudessa tuhat muuta sen kaltaista järjestöä ilman toivoa paremmasta.

Hän kiinnittää huomiota siihen, että pienellä Gazan alueella asuu yli kaksi miljoonaa ihmistä erittäin vaikeissa ja ahtaissa olosuhteissa.

– Alueelta ei pääse ulos, eikä sinne pääse sisään. Sairaaloiden, koulujen ja humanitaarisen avun resurssit ovat rajalliset.

Toisaalta Länsirannalla on pitkään ollut levottomuuksia ja paljon palestiinalaisia on kuollut.

– Kukaan (meistä) ei tietenkään tue ihmisten tappamista ja veritekoja. Mutta tilanne oli erittäin kireä ja jännittynyt niin pitkään, että jotain odotettiin tapahtuvan, Cheblak sanoo viitaten Hamasin laajaan iskuun viime lauantaina.

– Mutta emme odottaneet kuitenkaan näkevämme tämänkaltaista verenvuodatusta.

Hänen mukaansa ratkaisu Palestiinan ja Israelin väliseen konfliktiin on YK:n päätöslauselmien noudattaminen.

– Ainoa ratkaisu on se, että kyetään elämään yhdessä. Kahden valtion malli pitäisi hyväksyä, jotta israelilaiset ja palestiinalaiset voisivat elää naapureina tehden yhteistyötä.