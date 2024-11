Suomessa aloittaa uusi valtakunnallinen radiokanava

Suomessa aloittaa ensi vuonna uusi valtakunnallinen radiokanava.

Valtioneuvosto on myöntänyt tänään torstaina Yle Puheelta vapautuneen taajuuden toimiluvan ruotsalaislähtöiselle Mad Men Medialle, joka avaa Suomen seuraavan valtakunnallisen radiokanavan vuoden 2025 ensimmäisellä puolikkaalla.

– Uusi radiotoimija tulee kasvattamaan ja monipuolistamaan radiomediamarkkinaa. Itse odotan erityisesti uuden aseman itsenäisen uutistoimituksen aloitusta, jonka näen olevan yhteiskunnallisestikin tärkeää, kertoo Mad Men Median toimiluvan hakuprosessia Suomessa vetänyt neuvonantaja Taina Roth tiedotteessa.

Mad Men Median taustalla on joukko pitkän linjan radio-osaajia, joilla on tiedotteen mukaan selkeät suunnitelmat Suomen varalle. Yhtiön tavoitteena on uudistaa alaa vahvalla ammattitaidolla ja näkemyksellä sekä kuuntelijoiden osalta että mediamyynnin näkökulmasta. Yhtiö on toiminut Ruotsissa vuodesta 2012 lähtien.

– Aivan kuten Ruotsissakin, suunnitelmamme Suomen markkinalle saapumisesta ovat pitkäjänteisiä ja tavoitteellisia. Laajojen tutkimustemme perusteella näemme markkinalla hyvän mahdollisuuden, ja valtakunnallisen taajuuskattavuuden kautta pääsemme tarjoamaan raikkaan kanavavaihtoehdon suomalaiselle yleisölle. Tavoitteenamme on tulla yhdeksi johtavista valtakunnallisista kanavista, kuvailee yksi Mad Men Median perustajista Mattias Gustavsson.

Kanavabrändi ja sisältösuunnitelmat julkaistaan tiedotteen mukaan myöhemmin.