Suomenukrainalainen kapellimestari: YK:sta on tullut Venäjän näyttämö

Palkittu ja maailmalla mainetta niittävä Kiovassa syntynyt suomenukrainalainen kapellimestari Dalia Stasevska arvostelee Twitter-tilillään YK:ta rankasti.

Stasevska nousi Tampereelta maailmanmaineeseen. Tällä hetkellä hän toimii Sinfonia Lahden ylikapellimestarina ja BBC:n sinfoniaorkesterin päävierailijana Britanniassa. Musiikkialalla arvostettu lehti BBC music magazine valitsi Stasevskan vuoden 2023 muusikoksi.

Stasevska tunnetaan myös vankkana Ukrainan tukijana. Hänellä on perhettä ja sukulaisia Ukrainassa ja hän nostaa jatkuvasti maan tilanteen esille. Viimeisimmässä kirjoituksessaan kapellimestari kutsuu YK:ta groteskiksi vitsiksi. Stasevska kirjoittaa YK:n toimivan alustana ja todisteena Venäjälle siitä, ettei läntisellä demokraattisella maailmalla ole hampaita ja tahtoa todella vastustaa rikollisten ja diktaattorien hallitsemia autokraattisia terroristihallituksia.

Lisäksi Stasevska viittaa kirjoituksessaan siihen, että Venäjä on arvaamaton ja vaarallinen.

– Milloin heräämme, missä vaarassa länsimaailma on, Stasevska kirjoittaa twiitissään.

Yes, @UN has become a grotesque joke and a platform for Russia to proof that western democratic world lacks teeth and will to really stand up against autocratic terrorist governments ruled by criminals and dictators.

When are we going to wake up in which danger western world is?

— Dalia Stasevska 🇫🇮 🇺🇦 (@DaliaStasevska) April 25, 2023