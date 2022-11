Suomenukrainalainen kapellimestari: He ovat raakoja terroristeja

Suomalainen, Kiovassa syntynyt huippukapellimestari Dalia Stasevska sanoo, että siviilien kohteita tuhoavat venäläiset ovat “raakoja terroristeja”.

– Kriittisen infrastruktuurin tuhoaminen ei vain tavallisilta siviileiltä, vaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevilta ihmisiltä: vanhukset, sairaalat, hoitokodit, lastenkodit, turvakodit.

– Mitä raakoja terroristeja venäläiset ovatkaan. Ja luet, että eniten googletettu asia Venäjällä on ”milloin Ikea tulee takaisin”, Dalia Stasevska kauhistelee Twitterissä.

Venäjä iski maanantaina ohjuksilla Kiovaan. Ukrainan ulkoministerin Dmytro Kuleban mukaan hyökkääjä taistelee nyt siviilejä vastaan.

– Älä oikeuta näitä hyökkäyksiä kutsumalla niitä ”vastaukseksi”. Venäjä tekee tämän, koska sillä on edelleen ohjuksia ja tahto tappaa ukrainalaisia, Kuleba twiittaa.

Cutting critical infrastructure not just for ordinary civilians but for most vulnerable people: elderly, hospitals, care homes, children’s homes, shelters. What a bunch of savage terrorists Russians are. And you read that most googled thing in 🇷🇺 is “when ikea will be back”. 🤮 https://t.co/IruY3Sh07q

— Dalia Stasevska 🇫🇮 🇺🇦 (@DaliaStasevska) October 31, 2022