Suomenlahdella liikkuu jälleen epäilyttävä öljytankkeri

Suomenlahdella liikkuu jälleen uusi epäilyksiä herättävä öljytankkeri. Alus on tehnyt kummallisia liikkeitä Loviisan edustalla tänään ja se ilmoittaa olevansa ohjailukyvytön. Tankkeri on lähtenyt matkaan Venäjältä.

Guinea-Bissauhun rekisteröityyn alukseen on kiinnittänyt huomiota esimerkiksi merimies Tommy Björklund. Hän on jakanut viestipalvelu X:ssä karttakuvan Loviisan edustalla ”kelluvasta” raakaöljytankkerista.

Björklundin mukaan aluksen status on ”not under command”. Alus siis ilmoittaa olevansa ohjailukyvytön.

– Näyttäisi olevan tyhjänä ja tulossa Vysotskista, eli Koivistosta. Kuinkas taas sattuikin, merimies Björklund pohtii X-viestissään.

Myös saksalainen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa seuraava Jürgen Nauditt on hämmästellyt aluksen liikehdintää.

– Venäjä suunnittelee ilmeisesti jälleen kaapeleiden katkaisemista tai vahingoittamista Itämerellä – Venäjän varjolaivastoon kuuluva alus suorittaa outoja liikkeitä Suomen rajan läheisyydessä, Nauditt spekuloi X-viestissään.

– Suomen merivoimien partioalus purjehtii venäläisaluksen rinnalla estääkseen välittömästi kaikki Venäjän federaation provokaatiot.

Rajavartiolaitoksen upseeri Mikko Hirvi kertoo X:ssä, että Suomen Merivartiosto on tietoinen aluksesta.

– Alusta on seurattu pitkään ja siihen on myös oltu yhteydessä. Tällä hetkellä aluksen ei nähdä aiheuttavan erityistä ympäristövahingon riskiä tai liittyvän aikaisempiin Suomenlahden tapahtumiin, Hirvo kommentoi.

Keskusrikospoliisi takavarikoi eilen Porvoon Kilpilahteen Eagle S -säiliöaluksen. Alusta epäillään joulupäivänä sattuneista useista data- ja sähkökaapelirikoista Suomen ja Viron välillä. Verkkouutiset kertoi asiasta tapaninpäivämä.

