Suomen uuden F-35-kaluston tyyppitunnus on JF

Suomen tulevan F-35A Lightning II -kaluston tyyppitunnus on JF, Ilmavoimat kertoo tiedotteessa.

Uuden kaluston merkintä JF on johdettu englanninkielen sanoista Joint Fighter, jolla korostetaan koneen lisäarvoa ja merkitystä kaikkien puolustushaarojen suorituskyvylle.

Merkintä JF poikkeaa ilmavoimien aiemmasta perinteestä, jonka mukaan tyyppitunnus on johdettu koneen nimessä esiintyneistä kirjaimista.

– Joulukuussa 2021 saimme päätöksen seuraavasta hävittäjästä F-35. Pitkän harkinnan jälkeen nimesimme tyyppitunnukseksi JF, Joint Fighter, ja kaluston numerointi alkaa 501:stä (JF-501), ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Juha-Pekka Keränen perustelee nimen valintaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa Lightning II ei ole yleisessä käytössä, vaan kaikki puhuvat F-35:stä.

– Aikanaan Yhdysvalloissa kilpailtiin puolustushaaroille yhteisesti tulevasta hävittäjästä ja silloin kilpailu nimettiin Joint Strike Fighter -projektiksi, JSF. Tämä on vielä nykyään useammin käytössä kuin Lightning. F-35 tuo koko puolustusjärjestelmälle merkittävää suorituskykyä, jolloin on luontevaa nimetä kone puolustusvoimien yhteiseksi hävittäjäksi, JF., Keränen jatkaa.

Kalusto numeroidaan konekohtaisesti alkaen tunnuksesta JF-501 ja päättyen tunnukseen JF-64.

Hävittäjälentolaivueiden 11 ja 31 perinteitä kunnioitetaan merkitsemällä laivuetunnukset Visentti ja Ilves koneyksilöiden JF-511 ja JF-531 sivuvakaajien ulkopintoihin.

Merkinnät ovat matalaherätteisiä eli esimerkiksi kansallisuustunnuksen sinivalkoisen merkkikuvion värejä häivytetään. Merkintöjen lopullinen koko ja tarkat sijainnit määräytyvät maalauskaavioiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa.

