Suomen tulee kansanedustajan mukaan tehdä turvallisuussopimus Ukrainan kanssa

Kansanedustaja Timo Heinosen (kok). mukaan Suomen tulisi viipymättä tehdä turvallisuussopimus Ukrainan kanssa.

– Kymmeneksi vuodeksi tehtävä lupaus materiaalituesta ja muustakin tuesta olisi riittävän pitkä antamaan maalle varmuuden, että taistelu vapauden, itsenäisyyden ja demokratian puolesta ei ainakaan ulkoisista syistä voisi valua hukkaan, Heinonen kirjoittaa blogissaan.

Heinonen mainitsee tekstissään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri Rishi Sunakin hetki sitten kirjoittaman uuden turvallisuussopimuksen. Turvallisuussopimuksessa Iso-Britannia sitoutuu tukemaan Ukrainaa seuraavan 10 vuoden ajan.

– Tämä on merkittävä, ei vain tahdonilmaisu, vaan lupaus ja tällaisia lännen tulisi nyt tehdä enemmänkin, Heinonen sanoo.

Kyiv Independent-lehden mukaan Britannia lupasi myös lisätä aseapua Ukrainalle noin 2,5 miljardilla punnalla eli noin 2,9 miljardilla eurolla.

– Erinomainen asia ja merkittävä päätös, mikä kuitenkin vaatii nyt seurakseen vastaavia määrätietoisia ja periksiantamattomia lupauksia ja päätöksiä kaikilta länsimailta. Ukrainan asia on meidän asia, Heinonen toteaa.

Presidentti Zelenskyi kuvaili Iso-Britannian kanssa tehtyä sopimusta aiemmin X-viestipalvelussa ”ennennäkemättömäksi”. Zelenskyi totesi julkaisussa sopimuksen antavan Britannialta Ukrainalle sellaisen turvallisuussitoumuksen, jollainen olisi aiemmin voinut estää Venäjän hyökkäyksen maahan.

I am glad to welcome @RishiSunak in Ukraine.

Today marks a watershed moment in European history. Ukraine and the United Kingdom signed a new, unprecedented security agreement.

This is not simply a declaration. This is a reality that will come to fruition as a result of our… pic.twitter.com/hRs9G1IM1P

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2024