Heikki Autto: Tavoite on koko ajan ollut saada yritysvastuun direktiivi

Eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) pitää yritysvastuudirektiivin uutta kompromissiluonnosta esimerkkinä Petteri Orpon (kok.) hallituksen onnistuneesta EU-vaikuttamisesta.

Suuren valiokunnan toimialaan kuuluvat Euroopan unionin asiat, ja se toimii eduskunnan EU-valiokuntana.

Autton mukaan uusi luonnos ottaa Suomen näkökannat huomioon.

– Suomen tavoite on koko ajan ollut saattaa EU:n laajuinen yritysvastuudirektiivi voimaan ja olemme toivoneet, että puheenjohtajamaa etsisi Suomen kannalta kestävää ratkaisua. On hienoa, että näin on käynyt ja Orpon hallituksen uusi, aktiivinen ja rakentava ote EU-politikkaan on johtanut tilanteeseen, että Suomen esitykset on huomioitu, Autto kertoo tiedotteessa.

Pääministeri Petteri Orpo kertoi viestipalvelu X:ssä aiemmin tänään, että Suomi on valmis tukemaan EU:n yritysvastuudirektiiviä.

– Saimme läpi oleellisia muutoksia ryhmäkannetta koskevaan artiklaan, ja pj-maa Belgia on valmistellut esityksen, joka kattaa tavoitteemme, Orpo kirjoittaa.

Pääministeri toivoo, että muutetusta direktiiviehdotuksesta saadaan sopu unionin jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin välillä.