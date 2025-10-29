Verkkouutiset

Kuva Itä-Saksan turvallisuuspalvelun Stasin arkiston varastosta. / MAXIMILIAN SCHÖNHERR / WIKIMEDIA COMMONS

Suomen Sotilas: Iltapäivälehden toimittaja saattoi olla Itä-Saksan tiedustelun lähde

  • Julkaistu 29.10.2025 | 19:53
  • Päivitetty 29.10.2025 | 20:12
  • Tiedustelu
Ilta-Sanomien edesmennyt toimittaja löytyi DDR:n arkistoista.
Suomen Sotilas -lehden mukaan Ilta-Sanomien edesmennyt toimittaja Jorma Lindfors (1951-2023) saattoi toimia nuoruudessaan Itä-Saksan tiedustelupalvelun Stasin tietolähteenä. Asiasta kertoo Ilta-Sanomat.

Sen mukaan Suomen Sotilas -lehti perustaa tietonsa Stasin Helsingin toimiston vuonna 1977 laatimaan raporttiin. Sen mukaan DDR:n sotilasasiamies Boris Behring piti huhtikuussa 1975 esitelmän Helsingissä. Esityksen jälkeen häntä lähestyi nuori suomalaismies, joka kyseli lisätietoja esitelmästä.

Näin kerrotaan syntyneen kontaktin, johon liittyy saunomista DDR:n lähetystössä Helsingin Kulosaaressa. Mediatietojen mukaan kohde ole kommunistisen vakaumuksen takia yhteistyöhaluinen ja hän olisi antanut tietoja suullisesti ja kirjallisesti. Raportin mukaan kontakti jouduttiin kuitenkin keskeyttämään jo vuonna 1976 ”turvallisuussyiden vuoksi”.

Suomen Sotilaalla ei ole tietoa, mitä mies olisi voinut kertoa Stasille tai neuvoteltiinko hänen kanssaan värväyksestä. Raportissa mainittiin vain ”tietolähteestä”. Raportissa ei ole nimeä, mutta tietolähde on tunnistettavissa koska hänen ammattiaan ja aiempia työpaikkojaan on kuvailtu.

Ilta-Sanomat kertoo nyt, että Lindfors työskenteli IS:ssa vuodesta 1983 vuoteen 2015, jolloin hän jäi eläkkeelle. Entinen vastaava päätoimittaja Tapio Sadeoja sanoo IS:lle nyt, että Lindforsin taistolaistausta oli yleisessä tiedossa, kun tämä palkattiin. Sadeojan mukaan hän ei tiedä yksityiskohtia asiasta. Lindfors palkattiin paljon ennen Sadeojan päätoimittajakautta.

