Suomen sähköntuotannossa kaikkien aikojen ennätys

Suomen sähköntuotanto ylsi maanantaina kaikkien aikojen tuotantoennätykseen.

Maanantaina kello 15 ja 16 välillä tunnin keskimääräinen tuotanto kohosi 14178 megawattiin. Tuotanto ylitti näin ensimmäistä kertaa 14000 megawatin rajan.

Asian vahvisti Verkkouutisille strategisen verkkosuunnittelun päällikkö Mikko Heikkilä kantaverkkoyhtiö Fingridiltä.

Tuotantoennätyksen mahdollistivat kylmä sää ja sähkön hinnan kohoaminen tasolle, joka mahdollisti kaikkien tuotantomuotojen käytön.

– Aika lailla kaikki tuotantomuodot tuottivat paljon. Ennen kaikkea tuuli- ja ydinvoiman tuotanto oli korkealla. Myös yhteistuotantoa eli yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa oli paljon verkossa. Maanantaina oli kylmä sää ja sähkön hinta oli myös aika korkealla, koska kylmä sää nosti kulutusta ja sen takia kannatti tuottaa niin yhteistuotantoa kuin vesivoimaakin, Heikkilä analysoi tuotantoennätyksen taustaa.

Tuotantokapasiteetti kasvaa

Kuluvan talven aikana Olkiluoto 3:n säännöllinen sähköntuotanto on ensimmäistä kertaa käytössä. Lisäksi tuulivoimakapasiteettia on rakennettu koko ajan lisää.

Rikotaanko ennätys vielä talven aikana?

– Kyllä se mahdollista on. Kun on hyvät tuotanto-olosuhteet eli käytännössä tuulee paljon ja on kylmä eli sähkölle on kysyntää ja hinta on sellaisella tasolla, että yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotanto sekä vesivoiman tuotanto isoilla tehoilla kannattaa, niin silloin on hyvin mahdollista, että ennätystä vielä tarkistetaan ylöspäin. Tällä hetkellä Suomen sähköntuotannon kapasiteetti kasvaa niin voimakkaasti, että se tulee oikeastaan ihan siitä, Heikkilä toteaa.