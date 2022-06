Suomen Murmanskin konsulaatin aitaan ilmestyi uhkaava Nato-vastainen juliste

Suomen Pietarin pääkonsulaatin Murmanskin toimipisteen rakennuksen edustalla olevaan aitaan on kiinnitetty parin metrin levyinen Nato-vastainen juliste (kuva alla). Asiasta uutisoi tässä Barents Observer.

Sinivalkoisessa julisteessa lukee ”hyvästi Venäjä, heil Nato”, natsitervehdystä mukaillen. Julisteeseen on kuvattu toimipisteen johtava virkamies Lari Peltonen ja toinen työntekijä. Peltosen päähän on jutun mukaan editoitu natsiupseerin hattu ja kuvan päällä on aseen tähtäinristikko. Taustalla kuvassa on Ukrainaan meneviä ammuslaatikoita.

Barents Observerin mukaan konsulaatin edustalle katuun on lisäksi maalattu teksti ”Nato-aluetta”.

Juliste oli poistettu jo keskiviikkona aamulla, mutta tapauksesta on kerrottu jutun mukaan laajasti paikallisessa sosiaalisessa mediassa ja uutisvälineissä.

A banner put up in front of Finland's Consulate office in Murmansk depicts two consulate employees, one of them with a Nazi officer cap and a gunsight against his head https://t.co/xXQDL2TjqH pic.twitter.com/JyHfVQPjLK

— The Barents Observer (@BarentsNews) June 8, 2022