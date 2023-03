Suomen Hornetit upealla videolla Englannin järviseudulla

Suomen kuusi F/A-18 Hornet -hävittäjää harjoittelevat parhaillaan Britanniassa.

Ilmavoimat on julkaissut Twitterissä videon, jossa kaksi Suomen hävittäjää suorittavat matalasuunnistustehtäviä Englannin järviseudulla Cumbriassa. Jutun alla olevan videon on kuvannut luontokuvaaja Robin Noak.

Cobra Warrior on Britannian kuninkaallisten ilmavoimien kansainvälinen taktinen lentotoimintaharjoitus, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 70 lentokonetta. Suomen ilmavoimat on mukana harjoituksessa ensimmäistä kertaa.

Ilmavoimien osallistuminen harjoitukseen on osa Britannian johtamaa Joint Expeditionary Force (JEF) -yhteistyötä, jossa Suomi on ollut mukana vuodesta 2017 lähtien.

Low-altitude flying is an essential skill for fighter pilots. #ilmavoimat #JEFtogether

Finnish Air Force F/A-18 Hornets have trained low-altitude flying in the English Lake District in Cumbria during #CobraWarrior23 . 🇫🇮🇬🇧

Exercise #CobraWarrior23 has started as planned, and the cooperation with the @RoyalAirForce has worked well. 🇫🇮🇬🇧 #JEFtogether

In addition to Finnish F/A-18s, @RAFWaddington hosts 🇧🇪 @BeAirForce F-16s and 🇮🇳 @IAF_MCC Mirage 2000s. #ilmavoimat pic.twitter.com/P5EJEgiNo5

— Ilmavoimat (@FinnishAirForce) March 7, 2023