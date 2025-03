Suomen etu on tulla toimeen Yhdysvaltojen kanssa, toteaa kansanedustaja ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnell (kok.).

– Kun tasavallan presidentti Alexander Stubb kävi pelaamassa golfia Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin kanssa, moni kysyi, kumpi painaa vaakakupissa enemmän: arvopohja vaiko realismi?

– Eurooppa on saanut Trumpilta keltaisen kortin – tai toisin muotoiltuna, osaltaan aiheesta, Trump vihelsi Euroopalle jäähyn. Ideologisesti silloin helpointa on huutaa ja viheltää kentän laidalta. Mutta miten tilanteeseen tulisi oikeasti reagoida, Limnell pohtii X-palvelussa.

Hänen mukaansa Suomen ja Yhdysvaltojen suhteet ovat nopeasti muuttumassa arvopohjaisesta liittolaisuudesta puolustusteollisiksi kauppakumppaneiksi. Sama koskee koko Eurooppaa.

– Kysymys kuuluu, kuinka nopeasti Eurooppa muuttuu turvallisuuden ostajasta/kuluttajasta sen myyjäksi/tuottajaksi?

– Kun ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa tehdään Euroopassa, tähtäin on pidemmällä kuin yhdessä Yhdysvaltojen presidentinvaalikaudessa. Tärkeää on tunnistaa, mikä on uusi normaali ja mikä hetkellinen poikkeama. Kysymys on keskinäisestä luottamuksesta ja sitä tukevista toimista, Limnell sanoo.

Hän korostaa, että nykytilanteessa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa painottuu realismi.

– Samalla: arvopohjasta emme luovu. Pohjimmiltaan kyse uudesta kylmästä sodasta, vaikka tällä kertaa Venäjän tilalla onkin Kiina. Trumpin hallinnon vaikutus Yhdysvaltojen painoarvolle jää nähtäväksi.

Limnellin mielestä Suomen etu on tulla toimeen Yhdysvaltojen kanssa riippumatta siitä, kuka Valkoisessa talossa istuu.

– Stubb oli ensimmäinen pohjoismainen päämies, jonka Trump tällä kaudella otti vastaan. Paras lääke vaikeasti ennustettavaan tulevaisuuteen ovat liittolaisuudet ja omavaraisuus.

– Pienen maan, Venäjän naapurin ja Euroopan unionin etulinjavaltion arvopohjainen realismi on sitkeää mutta ketterää. Sitä tulee tulkita maantieteen, geopolitiikan ja historiallisten tosiasioiden näkökulmasta. Realismi ei sulje pois arvoja, ja hyvä niin.