Suomen elinvoimaisimmat keskustat listattiin, Tampere kärjessä

Suomen kaupunkikeskustat on jälleen rankattu elinvoiman perusteella. Parhaiten pärjäsivät keskustat Tampereella, Helsingissä, Turussa, Pietarsaaressa ja Porvoossa, kertoo Elävät Kaupunkikeskustat EKK ry tiedotteessa.

Keskimäärin kauppojen lukumäärä väheni vuodessa neljä prosenttia, ravintolat säilyttivät asemansa ja vapaita liiketiloja keskustoissa on nyt keskimäärin 11 prosenttia.

Yhteensä reilut kolmekymmentä kaupunkikeskustaa pisteytettiin viiden keskeisimmän elinvoimamuuttujan avulla. Niitä ovat muun muassa kauppojen ja ravintoloiden osuus, tyhjien liiketilojen osuus, sekä asukastiheys vartin kävelymatkan säteellä keskustasta.

Suhteellinen elinvoima on paras Tampereen keskustassa, joka sai 150 pistettä. Tiedote luonnehtii, että ”superkolminaisuus” ratikka, areena ja tunneli on Tampereen voiton avain.

Helsingin keskustan haasteeksi on usein kuvattu sen sijaintia niemellä, mutta EKK nostaa esiin, että Tampere sijaitsee kahden järven välissä ja Tammerkoskikin jakaa kaupunkia.

– Keskusta monipuolisine hotelleineen on Suomen tapahtuma- ja viihdemekka, ehkä jopa ravintolapääkaupunki suhteutettuna asukasmäärään.

Tampereen keskustan kaupunkisilhuetissa on EKK:n mukaan ”manhattanimaisuutta”, joka viestii tulevaisuushakuisuudesta. Tunneli mahdollisti uutta asumista vartin matkalla keskustasta järvinäkymillä.

Helsingin ytimessä hiipumista, mutta ei muualla keskustassa

Helsinki sai 138 pistettä. Tulosta kuvataan tiedotteessa puolustusvoitoksi, kun monet muutokset, kuten esimerkiksi etätyön yleistyminen sekä Pasilan ja Kalasataman uudet kauppakeskukset ovat muuttaneet kilpailutilannetta.

Ydinkortteleissa vapaiden liiketilojen osuus on 15 prosenttia, mutta muualla keskustassa osuus on kahdeksan prosenttia, joka on parempi kuin valtakunnallinen keskiarvo.

Helsingin keskustan kaupallinen keskipiste on Vanhan ylioppilastalon portailla. Kilometrin säteellä keskipisteestä asuu 30 000 helsinkiläistä. Helsingin keskustassa on peräti 678 ravintolaa. Määrä on ollut kolme vuotta samalla tasolla. Ravintoloita on tuplamäärä verrattuna Tampereeseen.

EKK:n mukaan kansainvälisen tason kulttuuripalvelut on niputettu viisaasti 100 metrin säteelle, kuten Oodi, Kiasma ja Amos Rex. Esplanadin lavalle on kesäksi tulossa 200 tapahtumaa kaikkien iloksi.

Kolmanneksi elinvoimassa sijoittui Turku 136 pisteellä.

– Turun keskustauudistus synnytti muutamassa vuodessa renessanssikaupungin modernein maustein, EKK kuvailee.

Kolmessa vuodessa Turun keskustaan on avattu 13 uutta ravintolaa. Turun ratapihalle suunnitellaan nyt 410 miljoonaan euron jättihanketta, jonka keskiössä on urheilu- ja konserttiareena. Ratikka voi toteutua. Isoja ja pieniä kehittämisaskeleita tapahtuu Turun keskustassa koko ajan, ja ne kaikki vahvistavat elinvoimaa.

Sijoille 6.-12. rankattiin Vantaan Tikkurila, Vaasa, Lappeenranta, Kuopio, Lahti, Oulu ja Rovaniemi.

Elävät Kaupunkikeskustat on julkaissut avoimeen tiedonkeruuseen perustuvia keskustojen elinvoimalukuja vuodesta 2012.