Suomelta uusi puolustusavun paketti Ukrainalle

Suomi toimittaa 31. puolustustarvikeapupaketin Ukrainalle. Tasavallan presidentti päätti asiasta valtioneuvoston esityksestä tänään. Nyt lähetettävien suorituskykyjen arvo on noin 98 miljoonaa euroa. Yhteensä Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia jo 3,1 miljardin euron arvosta.
– Olemme tällä kertaa rakentaneet nopeutetussa aikataulussa paketin, joka auttaa vastaamaan tämän hetken kaikkein kriittisimpiin tarpeisiin. Myös hankintaohjelma Ukrainan tueksi kotimaiselta puolustusteollisuudelta etenee tänä vuonna suunnitellun mukaisesti. Suomi jatkaa Ukrainan tukemista puolustusmateriaalilla, koska se on tehokkain tapa edistää oikeudenmukaisen rauhan syntymistä, sanoo tiedotteessa puolustusministeri Antti Häkkänen.
Operatiivisista syistä sekä avun turvallisen perillemenon takaamiseksi avun tarkemmasta sisällöstä, toimitustavasta tai aikataulusta ei tiedoteta tarkemmin. Avussa on huomioitu sekä Ukrainan tarpeita että puolustusvoimien resurssitilannetta.