Suomeen tulee uusi ruoan halpakauppa

Suomalainen hävikkiruoan myyntiin erikoistunut Fiksuruoka avaa uuden kivijalkamyymälänsä Vantaan kauppakeskus Jumbossa huhtikuussa. Yhtiö kertoo asiasta tiedotteessa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kyseessä on ketjun toinen kivijalkamyymälä. Ketjun tiedotteen mukaan Jumbon myymälän avaaminen on askel Fiksuruoan laajentumista koko maan kattavaksi kivijalkaketjuksi.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Jumbo on myynniltään Suomen suurin kauppakeskus ja sen sijainti tekee kauppakeskuksesta erinomaisesti saavutettavan paitsi koko pääkaupunkiseudulta myös pidempien matkojen päästä saapuville autoilijoille. Haluamme palvella asiakkaitamme siellä, missä he jo tekevät ostoksensa, ja mahdollistaa heille vaivattoman tavan löytää laadukkaita tuotteita edullisesti ja samalla vähentää hävikkiä, Fiksuruoan toimitusjohtaja Juhani Järvensivu sanoo tiedotteessa.

Viime vuoden syyskuussa Fiksuruoka avasi ensimmäisen kivijalkansa Espoon Lippulaivaan. Yrityksen verkkokauppa on toiminut vuodesta 2016 lähtien.