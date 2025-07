Suomeen hyökkäillyt Venäjän hakkeriverkosto kärähti, useita etsintäkuulutettu

Palvelunestohyökkäyksiä tehtailleen Venäjä-myönteisen hakkeriverkoston toiminta on hajotettu, kertovat Euroopan poliisijärjestö Europol ja Suomen keskusrikospoliisi. Europolin koordinoimassa kansainvälisessä viranomaisoperaatiossa oli mukana 19 maan poliisiviranomaisia, myös Suomen keskusrikospoliisi. Operaatiossa tehtiin 24 kotietsintää eri puolilla Eurooppaa ja kuulusteltiin 13 ihmistä. Viisi epäiltyä on lisätty EU:n etsityimpien rikollisten listalle ja julkaistu heistä tietoja.

Hakkeriryhmä NoName057(16):n rikollinen IT-infrastruktuuri eli bottiverkko koostui yli kuudesta sadasta palvelimesta, joita käytettiin palvelunestohyökkäyksien tekemiseen eri verkkosivustoja kohtaan maailmanlaajuisesti.

Ryhmän toteuttamat palvelunestohyökkäykset ovat usein ajoittuneet poliittisten tapahtumien ympärille, näistä esimerkkinä Suomessa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin elokuussa 2022 suorana pitämä puhe Suomen eduskunnalle, jolloin ryhmä kaatoi eduskunnan verkkosivut.

Suomessa hyökkäykset ovat kohdistuneet muun muassa valtionhallinnon, kuten eri ministeriöiden ja eduskunnan, turvallisuusviranomaisten, logistiikka- ja finanssialan ja Suomen kriittisen infrastruktuurin julkisiin verkkopalveluihin. Hyökkäykset ovat olleet laajoja ja aiheuttaneet häiriöitä kohteena olevissa verkkopalveluissa.

Suomessa asiaan liittyen on ollut käynnissä laaja esitutkintakokonaisuus, jonka aikana on tehty teknistä tutkintaa ja tiivistä yhteistyötä muiden maiden viranomaisten kanssa. Esitutkintakokonaisuuteen on kirjattu yhteensä 74 rikosilmoitusta, joita tutkitaan osana kansainvälistä operaatiota.

NoName057(16) on saattanut toimia Venäjän tiedustelupalvelujen, varsinkin sotilastiedustelu GRU:n ohjauksessa, väljässä yhteistyössä tiedustelun kanssa tai vähintään venäläisen tiedustelun hyväksymänä. Eräs toinen venäläinen hakkeriryhmä, Venäjää puolustaviksi hakkeriaktivisteiksi itseään kutsuva ”Venäjän hakkeriarmeija” eli Народная CyberАрмия käräytti itsensä Yhdysvaltojen vedenhuoltojärjestelmiin kehittyneillä verkkosabotaasityökaluilla tehdystä iskusta ennen kuin isku oli onnistunut. Näin tiedetään, että ryhmällä on ollut käytössään GRU:n kehittämiä valtiollisen tason työkaluja.

Народная CyberАрмия ja NoName057(16) tukivat toisiaan usein ja lämpimästi viestipalvelu Telegramin hakkerikanavilla. Esimerkiksi kun NoName057(16) ilmoitti aikovansa hyökätä sotilas- ja erätarviketavaratalo Varustelekan kimppuun, jakoi Народная CyberАрмия viestiä eteenpäin ja kannusti omia seuraajiaan mukaan iskuun.

Toisaalta: NoName057(16) jäi myös toistuvasti kiinni siitä, että se valehteli tekemiensä palvelunestohyökkäysten menestymisestä. Se saattoi esimerkiksi väittää kaataneensa sellaisia verkkosivuja, joilla sen jäsenet eivät päässeet vierailemaan maakohtaisen verkkoliikennerajoitusten takia.

Europolin etsityimpien rikollisten listalle Saksan poliisin kansallisella mandaatilla on nyt lisätty Mihail Jevgenijevitš Burlakov, Andrei Stanislavovitš Avrosmimov, Olga Estratova, Maksim Lupin sekä Andrei Muravjov.

