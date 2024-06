Suomeen halutaan tuhat ampumarataa

Sisäministeriö on asettanut hankkeen, jossa tarkastellaan keinoja ampumaratojen toiminnan turvaamiseksi ja valmistellaan tarvittavat lainsäädäntömuutokset.

Ministeriön tiedotteessa sanotaan, että Petteri Orpon (kok.) hallituksen ohjelman tavoitteena on, että Suomessa on noin tuhat ulkoampumarataa vuosikymmenen loppuun mennessä. Painopiste on kivääriratojen ja toiminnallisten ratojen riittävässä määrässä koko maassa.

Tuhat ampumarataa on arvion mukaan vähimmäismäärä sille, että eri käyttäjäryhmien tarpeet pystytään turvaamaan kestävästi. Ampumaratojen tilannetta on selvitetty vuonna 2022 puolustusministeriön laatiman valtioneuvoston ampumarataselvityksen yhteydessä.

Suomessa on noin 670 muiden kuin puolustusvoimien hallinnoimaa ampumarataa. Ratojen määrä on vähentynyt selvästi viime vuosikymmeninä. Vielä 1990-luvulla Suomessa oli arviolta 2 000 – 2 500 ampumarataa.

Hallitusohjelman mukaisesti valmistelussa otetaan huomioon alueelliset tarpeet ja huomioidaan keskeiset käyttäjäryhmät. Valtaosa ampumaradoista on riistanhoitoyhdistysten, metsästysseurojen, yksityisten henkilöiden tai yritysten ylläpitämiä, ja niitä hyödyntävät myös viranomaiset sekä reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöt.

Ministeriö kertoo, että hankkeessa tehdään hallitusohjelman mukaisesti ehdotukset, joilla ympäristölupaprosesseja voitaisiin sujuvoittaa. Lisäksi hankkeessa tehdään kansainvälinen vertailu siitä, millainen lainsäädäntö ja ympäristölupaprosessit Suomen verrokkimaissa EU:ssa on käytössä.