Suomeen ennustetaan pihasaunojen buumia

Yli puolet suurimpien suomalaiskaupunkien omakoti-, erillis-, pari- tai rivitalossa asuvista haaveilee omasta pihasaunasta, ja lähes puolet on harkinnut pihasaunan rakentamista. Yhtenä kimmokkeena toimii uusi rakentamislaki, joka vuodenvaihteen jälkeen mahdollistaa alle 30 neliömetrin piharakennuksen tai saunan rakentamisen ilman rakennuslupaa.

Suomalaisten saunaunelmia selvitettiin Bauhausin teettämässä kyselytutkimuksessa, jossa kysyttiin pääkaupunkiseudulla, Lahdessa, Turussa, Tampereella ja Oulussa asuvien kaupunkilaisten ajatuksia ja toiveita saunomiseen liittyen.

Kyselytutkimuksen mukaan eniten omasta pihasaunasta haaveillaan Oulussa (64 %), missä myös pihasaunan rakentamista on harkittu eniten (55 %). Toiseksi eniten pihasaunasta haaveilevia on pääkaupunkiseudulla (61 %) ja rakentamista on harkinnut yli puolet. Tampereella, Lahdessa ja Turussakin pihasaunasta haaveilee noin joka toinen vastaaja. Rakentamisaikeita vähiten on Turussa, missä sielläkin silti yli kolmannes on rakentamista harkinnut.

Eniten (75 %) pihasaunoista haaveilevat erityisesti nuorimmat vastaajat (25–34 vuotta), vähiten 65–74-vuotiaat (27 %).

Rakentamislain muutos vaikuttaa merkittävästi rakennushaluihin

Kyselyn perusteella edessä voi olla pihasaunojen rakentamisbuumi.

Kaikista vastaajista 53 prosenttia sanoo kuulleensa uudesta rakentamislaista, mutta vain 27 prosenttia tietää tarkemmin sen tuomista muutoksista. Pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa asuvat ovat parhaiten perillä uudesta rakentamislaista, ja vähiten lainmuutos on tuttu Turussa ja Tampereella asuville.

Kerrottaessa tarkemmin uuden rakentamislain tuomista muutoksista, jopa 73 prosenttia vastaajista sanoo muutoksen vaikuttavan positiivisesti halukkuuteen rakentaa pihasauna tai muu rakennus. Heistä 64 prosenttia aikoo tai harkitsee rakentavansa nimenomaan pihasaunan. Rakentamiseen jo seuraavien 12 kuukauden aikana aikoo ryhtyä tai sitä vakavasti harkitsee vajaa kolmannes.

Vierasmökin rakentamista suunnittelee puolestaan yli joka kolmas vastaaja pk-seudulla, ja tamperelaisistakin joka neljäs. Kotitoimiston rakentaminen kiinnostaa ylivoimaisesti eniten pk-seudulla (19 %). Lahdessa eniten kiinnostusta on autotallin tai katoksen rakentamiseen (30 %).

Rakentamislakiin tulee vuoden 2025 alusta uudistus, joka mahdollistaa alle 30 m² rakennusten rakentamisen ilman rakennuslupaa. Rakennus ei saa kuitenkaan olla asuinrakennus. Esimerkiksi vierasmajan rakentaminen pihalle tai pihasaunan käyttäminen vierasmajana on mahdollista, jos rakennuksessa ei ole hellaa.

Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 750 henkilöä, jotka olivat iältään 25–74-vuotiata. Vastaajat asuvat pääkaupunkiseudulla (n=250), Lahdessa (n=100), Turussa (n=150), Tampereella (n=150) tai Oulussa (n=100) omakotitalossa, erillistalossa, paritalossa tai rivitalossa, ja jotka saunovat vähintään muutaman kerran vuodessa. nSightin toteuttama tutkimus toteutettiin verkkopaneelikyselynä 13.–17.11.2024.