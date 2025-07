”Suomea vastaan hyökätään, koska olemme tehneet paljon oikein”

Venäjä on käynnistänyt Suomeen kohdistuvan propagandakampanjan, arvioi kokoomuksen kansanedustaja, sotatieteiden tohtori Jarno Limnell.

Kansanedustajan mukaan Suomi yritetään propagandassa liittää Venäjälle kohdistuviin droonihyökkäyksiin.

– Moskovan lentokenttiä on viime päivinä suljettu toistuvasti, kun Ukraina on iskenyt drooneilla syvälle Venäjän alueelle. Taktisesti kyse on sotilaallisista operaatioista, joilla pyritään horjuttamaan Venäjän kykyä toimia selustassaan. Strategisesti kyse on jostain muusta: pelotevaikutuksesta, viestistä ja kyvystä ulottaa sodan vaikutukset myös Venäjän sisälle, Limnell kirjoittaa viestipalvelu Facebookissa.

Hänen mukaansa Venäjä on yrittänyt siirtää huomion pois omista heikkouksistaan. Syytösten kohteeksi ovat joutuneet länsi ja Suomi.

– Venäläisessä mediassa ja sosiaalisessa propagandassa on jälleen esitetty väitteitä siitä, että drooneja olisi laukaistu Suomen alueelta. Väitteet ovat perättömiä eikä niille ole esitetty minkäänlaista näyttöä. Tällaiset syytökset eivät ole virheitä tai väärinymmärryksiä – vaan tietoisia informaatiovaikuttamisen tekoja.

Sotatieteiden tohtorin mukaan Moskovan tavoitteena on luoda epäluottamusta. Lisäksi Venäjä yrittää Limnellin mukaan luoda mielikuvaa siitä, että Naton pohjoiset jäsenmaat olisivat arvaamattomia toimijoita.

– Tämä on osa laajempaa psykologisen sodankäynnin keinovalikoimaa: hämärtää rajoja, hämmentää yleisöjä ja pakottaa länttä reagoimaan puolustuskannalta.

– Venäjän tarinat drooneista kertovat lopulta enemmän Kremlin peloista kuin Suomen toimista. Autoritaarinen järjestelmä pelkää ennen kaikkea vakautta, vastuullisuutta ja länteen sitoutunutta demokratiaa.

Kansanedustaja ennustaa, että Venäjän hybridivaikuttaminen kiihtyy entisestään Ukrainan sodan pitkittyessä.

– Meidän vastauksemme ei saa olla hiljaisuus eikä puolustelu, vaan rauhallinen, johdonmukainen viestintä: faktat, selkeys ja liittolaisten yhtenäinen linja.

– Suomen tulee valmistautua siihen, että informaatiohyökkäykset lisääntyvät – ei siksi, että olisimme tehneet mitään väärin, vaan juuri siksi, että olemme tehneet paljon oikein.