Suomea puhuvien määrä vähenee, lasku jatkunut yli kymmenen vuotta

Suomea, ruotsia tai saamea puhuvien määrä laski Suomessa maaliskuussa alle viiden miljoonan, käy ilmi Tilastokeskuksen ennakkotilastoista. Kehitys kertoo väestörakenteen muutoksesta, jossa kuolleisuus ylittää syntyvyyden.

Tilastokeskuksen mukaan kotimaisia kieliä puhuvia oli maaliskuun lopussa 4 999 717 eli 88 prosenttia väestöstä. Määrä väheni alkuvuoden aikana 6 772 hengellä.

Kotimaisten kielten puhujien määrä ylitti viiden miljoonan rajan vuonna 1992 ja kasvoi huippuunsa vuonna 2013, jolloin heitä oli 5 162 202. Sen jälkeen suunta on ollut laskeva.

– Kotimaisten kielten puhujien määrä lähti laskuun vuonna 2014. Syynä tähän on kotimaisia kieliä puhuvien ikärakenne ja syntyvyyden lasku. Kotimaisia kieliä puhuvia kuolee vuosittain enemmän kuin syntyy, Tilastokeskuksen yliaktuaari Markus Rapo toteaa.

Kehitys heijastaa väestön ikääntymistä ja syntyvyyden pitkään jatkunutta laskua, jotka ovat keskeisiä tekijöitä Suomen väestörakenteen muutoksessa.

Suomen väkiluku on viime vuosina kasvanut ennen kaikkea maahanmuuton ansiosta. Samalla vieraskielisen väestön määrä on lisääntynyt, mikä osaltaan pienentää kotimaisia kieliä puhuvien suhteellista osuutta väestöstä. Ilman maahanmuuttoa Suomen väkiluku olisi jo kääntynyt laskuun syntyvyyden heikkenemisen ja väestön ikääntymisen vuoksi.

