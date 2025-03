Suomalaisten yritysten kiinnostus Ukrainaan kasvaa

Tämä käy ilmi kauppakamarien vientijohtajakyselystä. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 36 prosenttia suunnittelee osallistumista jälleenrakennushankkeisiin, kun vastaava luku vuosi sitten oli 29 prosenttia.

Kolmannes ei ole aikeissa suunnata liiketoimintaa Ukrainaan. Epävarmoja on 31 prosenttia.

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Päivi Pohjanheimon mukaan selkeästi suurempi osa kyselyyn vastanneista yrityksistä on kiinnostunut tukemaan Ukrainaa maan jälleenrakennuksessa nyt kuin vielä vuosi sitten.

– Myös joulukuusta kiinnostuneiden yritysten määrä on selkeästi kasvanut. Asiaa on ennätetty punnita. Kiinnostusta lisääviä tekijöitä ovat myös orastavat viitteet rauhasta ja käynnistyneet tulitaukoneuvottelut. Epävarmuutta silti vielä riittää, hän sanoo.

Yritykset hakevat tukea ja neuvoja Ukrainan jälleenrakentamisen valmisteluun vaihtelevilta tahoilta. Avovastauksissa mainittiin Business Finland, Team Finland, Finnvera, UM ja Finnpartnership. Myös EU ja jälleenrakennusrahastot koettiin mahdollisiksi kumppaneiksi. Useimmissa vastauksissa kuitenkin korostettiin, ettei tukea haeta mistään.

– Joillakin yrityksillä on jo toimivat yhteydet Ukrainassa. Monilla ei toisaalta ollut vielä tiedossa, mistä mahdollista tukea lähtisi hakemaan, vaikka laaja sidosryhmäverkosto jakaa jo tietoa kiinnostuneille yrityksille. On tärkeätä, että Ukrainan jälleenrakentamishankkeisiin hakeutuville yrityksille annetaan kaikki mahdollinen tieto ja tuki, Pohjanheimo sanoo.

Kyselystä selviää myös, että Venäjälle asetettuja pakotteita yritetään edelleen kiertää. Suomalaisyritykset saavat edelleen kyselyitä ja tiedusteluita, jotka viittaavat pakotteiden kiertoon esimerkiksi käyttämällä bulvaaniostajia ja ohjaamalla tavaravientiä pakotteiden kohteena olevan maan naapurimaihin, joiden kautta tuote mahdollisesti kulkeutuu Venäjälle.

– Bulvaanien kautta on pyritty hankkimaan kaksikäyttökomponentteja. Kiertoyritykset on havaittu ja kyselyt hylätty. Saamme noin 2–3 epäilyttävää kyselyä per kuukausi, kertoo eräs kyselyyn vastannut yritys.

Kaiken kaikkiaan 29 prosenttia kauppakamarien vientijohtajakyselyyn osallistuneista yrityksistä on kohdannut Venäjään kohdistettujen pakotteiden kiertämisyrityksiä. Tiedusteluiden määrä on pysynyt tasaisena vuosina 2023–2025.

– Yritysten on edelleen syytä olla tarkkaavaisia vastaanottaessaan erilaisia kyselyitä, painottaa Pohjanheimo.

Kauppakamarien vientijohtajakysely tehtiin 4.-7.3. ja siihen vastasi 110 vientiyritystä ympäri Suomen. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse ja siihen pystyi vastaamaan vain yhden kerran.