Asunnon avaimet kuvituskuvassa. LEHTIKUVA / ANNI SAVOLAINEN

Suomalaisten ykkösbrändi on selvillä – tässä on viiden kärki

  • Julkaistu 28.08.2025 | 12:34
  • Päivitetty 28.08.2025 | 12:34
Sama yritys voitti vertailun jo toista vuotta peräkkäin.
Lukkoja valmistava Abloy on valittu Suomen arvostetuimmaksi brändiksi Taloustutkimuksen vuosittaisessa Brändien arvostus -tutkimuksessa. Yritys sijoittui vertailussa ykköseksi jo toista vuotta peräkkäin.

Tutkimuksessa brändejä arvioivat suomalaiset kuluttajat.

– Tämä on meille suuri kunnia ja kertoo myös Abloy-brändin laajasta tunnettuudesta Suomessa. On ilo huomata, että työ, jota olemme ratkaisuidemme, brändimme ja asiakaskokemuksemme eteen tehneet, näkyy myös arvostuksessa, Abloy Oy:n markkinoinnista ja segmenttikehityksestä vastaava johtaja Johanna Varis kertoo tiedotteessa.

Vertailussa oli mukana lähes 700 brändiä. Vuoden 2025 Suomen arvostetuin brändi -tutkimuksessa viiden parhaan joukkoon sijoittuivat Abloy-brändin lisäksi Fiskars, Hyvää Suomesta -merkki, Lego ja Joutsenmerkki.

