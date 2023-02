Suomalaisten tuki Ukrainalle säilyy vahvana

Suomalaisten tuki Ukrainalle on säilynyt vahvana koko Venäjän hyökkäyssodan ajan, selviää valtioneuvoston kanslian Kansalaispulssi-kyselystä.

EU:n Venäjälle asettamia talouspakotteita kannattaa 89 prosenttia vastaajista ja ukrainalaisten pakolaisten vastaanottamista 80 prosenttia.

Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa ja sen vaikutukset aiheuttavat edelleen melko tai erittäin paljon huolta kahdella viidestä. Huoli sodan laajenemisesta on kuitenkin vähentynyt aikaisemmista kyselykierroksista.

– Vaikka Venäjän hyökkäyssota on jo jatkunut pitkään ja elinkustannusten nousu on hankaloittanut monen arkea, suomalaisten tuki Ukrainalle on säilynyt tasaisen vahvana koko viimeisen vuoden ajan, sanoo erityisasiantuntija Juho Jyrkiäinen valtioneuvoston kansliasta.

Noin kaksi kolmesta kokee, että Suomen hakemus liittyä puolustusliitto Naton jäseneksi on lisännyt turvallisuudentunnetta. Määrä on noussut hieman viime kesästä, jolloin Suomi jätti Nato-hakemuksen.

Vain kuusi prosenttia vastaajista kokee, että heidän turvallisuudentunteensa on vähentynyt Nato-hakemuksen myötä.

Kansalaispulssi-kyselyn 43. kierros on tehty 15.–20.2.2023. Kyselyaineiston keräämisestä vastaa Tilastokeskus.