Suomalaisten suosima lentoasema suljetaan kuukaudeksi, kaikki lennot perutaan

Sulku osuu samaan aikaan, kun lakot häiritsevät lentoliikennettä eri puolilla maata.
Ryanairin lentokone Santiago-Rosalia de Castron lentoasemalla vuonna 2025. WIKIMEDIA COMMONS/BENE RIOBÓ, CC-BY-SA-4.0
Pohjois-Espanjassa sijaitseva Santiago-Rosalia de Castron lentoasema suljetaan kuukaudeksi, kertoo brittilehti Independent.

Sulku koskee ajanjaksoa 23. huhtikuuta – 27. toukokuuta, ja se tehdään kiitotien päällystystöiden vuoksi.

Päällystystöiden takia kaikki lentoasemalle saapuvat ja sieltä lähtevät lennot perutaan.

Santiago-Rosalia de Castron lentoasema on yksi Espanjan vilkkaimmista. Se on tullut tunnetuksi myös suomalaisten turistien suosimana lentoasemana.

Lakot vaikeuttavat lentämistä

Tuleva kiitoradan kunnostustyö ei ole ainoa Espanjan lentoliikennettä haittaava tekijä. Useilla Espanjan lentoasemilla on järjestetty viime aikoina hetkellisiä työnseisauksia, joissa lentoasemien henkilökunta on mennyt lakkoon lyhyeksi ajaksi kerrallaan.

Työtaistelutoimet ovat kestäneet maaliskuun lopusta alkaen. Espanjalaisen lentokenttäoperaattorin Aenan mukaan osittaiset lakot ovat maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kolmessa jaksossa: kello 5–7, 11–17 ja 22–24.

Lakkoon menevät työntekijät eivät tee töitä kyseisinä ajanjaksoina, mikä voi viivästyttää lentoja ja lentoasemilla asiointia.

Manner-Espanjan lisäksi lakot ovat vaikuttaneet lentoasemien toimintaan Espanjaan kuuluvilla Kanariansaarilla.

