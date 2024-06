Suomalaisten mielestä yhdeksän euron viikkoraha on sopiva 10-vuotiaalle

Valtaosa suomalaisista kokee keskimäärin 9 euron olevan sopiva summa 10-vuotiaan viikkorahaksi, osoittaa OP:n kyselytutkimus.

Miehet antaisivat viikkorahaksi hieman suuremman summan kuin naiset, ja ero on kasvanut viime vuodesta. Viikkoraha antaa hyvän arkisen keinon tutustuttaa lasta taloustaitoihin.

OP Ryhmän kyselyn mukaan 35 prosenttia suomalaisista sanoo 1–5 euron olevan sopivin summa 10-vuotiaan viikkorahaksi ja 32 prosenttia katsoo 6–10 euron olevan sopivin määrä. Neljäsosa vastaajista ei osaa sanoa sopivaa summaa ja loput äänet hajautuivat 10 euron yli meneviin summiin.

Viikkorahalla viitattiin kyselytutkimuksessa käyttöön tarkoitettua, eikä säästöön menevään rahaa.

Naisten enemmistö, 43 prosenttia, arvioi 1–5 euron olevan sopiva summa. Miehissä vastaava määrä on 27 prosenttia. Ero sukupuolten välillä on kasvanut viime vuodesta, jolloin OP viimeksi kysyi asiasta. Miehistä edelleen useampi katsoo korkeamman summan olevan sopiva määrä. 14 prosenttia miehistä katsoo yli 15 euron olevan sopiva viikkoraha, kun naisvastaajista luku on vain 5 prosenttia.

– Viikkorahojen määrissä on isoja eroja, jotka selittyvät esimerkiksi perheen käytössä olevilla varoilla. Lisäksi yhä useampi myös sijoittaa lapselleen, jonka voi ajatella lapsen käyttöön tulevana rahana, sanoo OP Ryhmän pankkitoiminnan henkilöasiakkaista vastaava johtaja Aki Gynther tiedotteessa.

Alaikäisille tehdyt osakeostot ovat tänä vuonna olleet selvässä kasvussa viime vuoteen verrattuna ja myös kuukausisäästäminen rahastoihin on suosittua. 40 euroa on keskiarvosumma, jolla OP:n asiakkaat sijoittavat rahastoihin alaikäisille kuukausisäästösopimusten kautta.

Viikkoraha on Gyntherin mukaan tärkeä osa taloustaitojen opettelua.

– Viikkoraha on hyvä keino auttaa lasta harjoittelemaan rahankäyttöä sekä hahmottamaan taloudenpitoa. Sen avulla lapsi voi opetella suunnittelemaan tulevia hankintoja ja seuraamaan menoja, Gynther sanoo.

Gyntherin mukaan viikkoraha voi olla myös vastikkeellista. Kun lapsi vaikka siivoaa huoneensa, hän voi saada siitä muutaman euron. Samalla lapsi motivoituu uuden tavaran hankintaan ja oppii paremmin ymmärtämään sen arvon.

– Viikkoraha on oivallinen keino säästämiseen. Lapsen kanssa voi sopia, että isompiin hankintoihin kuten vaikkapa uuteen tablettiin tai polkupyörään säästetään viikkorahasta. Tämä sisältää opetuksen siitä, että kaikkea ei ole mahdollista saada heti, vaan menoja on priorisoitava, hän sanoo.