Suomalaisten LinkedIn-tietoja julkaistu hakkerifoorumilla

Yli 200 000 suomalaisen LinkedIn-käyttäjän tietoja on vuotanut hakkerifoorumille, tietoturvayhtiö F-Secure tiedottaa Twitterissä.

Vuodetut tiedot sisältävät käyttäjien nimiä, puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita ja muita tietoja. Nyt vuodettujen tietojen joukossa ei tiedettävästi ole käyttäjien salasanoja, mutta hakkerifoorumilla on julkaistu aiemmissa tietovuodoissa kerättyjä salasanoja.

F-Securen mukaan tietoja voidaan käyttää kohdennetuissa tietojenkalastelukampanjoissa, joissa käyttäjiltä pyritään urkkimaan esimerkiksi pankkitunnuksia tai muuta arkaluonteista tietoa.

Yhtiö on julkaissut sivuillaan maksuttoman työkalun, jolla voi tarkistaa, ovatko omat tiedot mukana tietovuodossa.

Cybernews-sivuston mukaan LinkedIn itse kiistää tietovuodon.

Over 200k records of Finnish LinkedIn users has been leaked on a hacking forum. The data contains names, phone numbers, email addresses and more.

We've alerted our customers.

The data could be used in spear phishing campaigns, so stay vigilant!#DataBreachThursday #somefi pic.twitter.com/tDGGYolrQ2

— F-Secure (@FSecure) October 27, 2022