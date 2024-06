Suomalaissotilaat osallistuivat paraatiin Narvassa – ”Missään vapauden rajalinja ei näy selvemmin”

Virossa on juhlittu tänään sunnuntaina voitonpäivää. Ohjelmaan on kuulunut muun muassa sotilasparaati Narvan kaupungissa Venäjän rajalla, johon on osallistunut myös suomalaissotilaita.

Toisin kuin Venäjällä, jossa voitonpäivänä juhlitaan liittoutuneiden voittoa toisessa maailmansodassa, Virossa voitonpäivää juhlistetaan 23. kesäkuuta. Päivällä muistetaan vuoden 1919 itsenäistymissodan aikana käytyä Cesisin taistelua, jossa Viron ja Latvian joukot päihittivät baltiansaksalaisten Landwehr-armeijan.

Paraatiin osallistui virolaisten lisäksi sotilaita lukuisista Nato-liittolaismaista, mukaan lukien Suomesta. Suomalaisten lisäksi paraatiin osallistui sotilaita Isosta-Britanniasta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta, Ranskasta, Ruotsista Tanskasta ja Yhdysvalloista.

Nähtiinpä paraatissa myös HIMARS-raketinheitin, jollaisia on käytetty ahkerasti myös Ukrainassa.

Viron presidentin Alan Karis painotti pitämässään puheessa, että Viron ja Venäjän rajalla sijaitsevassa Narvassa kontrasti kahden eri puolen välillä on erityisen suuri. Hän kutsuikin kaupunkia Euroopan ja vapaan maailman etulinjaksi.

– Missään muualla Euroopassa rajalinja vapauden ja alistuksen, avoimuuden ja eristäytyneisyyden sekä sodan ja rauhan välillä ei ole yhtä selvä, kuin täällä Narvajoella, Karis sanoi.

Pääministeri Kaja Kallas totesi Viron itsenäistymissodan muistuttavan, että vapaus voi voittaa odottamatta. Itsenäistymissodassa puna-armeija lähes miehitti Viron ja oli vain kolmenkymmenen kilometrien päässä Tallinnasta. Virolaisjoukot onnistuivat kuitenkin karkoittamaan punasotilaat ja auttoivat myöhemmin myös Latvian vapauttamisessa.

– Tämä meidän on muistettava auttaessamme Ukrainaa voittoon, Kallas linjasi.

Voitonpäivän juhlintaa on varjostanut viime päivinä Venäjän tekemä kiusanteko Narvan raja-asemilla. Venäjän rajaviranomaiset ovat torstaista lähtien hidastelleet rajamuodollisuuksissa niin, että maiden väliselle sillalle ehti kertyä satojen ihmisten jonot. Lopulta Viron täytyi sulkea rajanylityspaikka turvallisuussyistä.

Tämän lisäksi Venäjän puolelle on hiljattain nostettu eriskummallinen ilmalaivan muotoinen tarkkailupallo.

Viron sisäministeri Lauri Läänemets kommentoi lauantaina Viron yleisradioyhtiö ERR:lle, että tarkkailupallolla ja rajaongelmilla sekä voitonpäivällä voi olla yhteys.