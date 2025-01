Suomalaisille muusikoille miljoonien eurojen korvaukset ulkomailta

Teoston keräämät korvaukset ulkomailta kasvoivat selvästi vuonna 2024. Kotimaisten musiikin tekijöiden ja kustantajien tilitykset ulkomailta olivat kaikkiaan 5,6 miljoonaa.

Teoston mukaan korvausten kasvun suhteen merkittävimpiä maita ovat Saksa ja Yhdysvallat. Saksassa erityisesti klassisen musiikin korvaukset kasvoivat voimakkaasti. Yhdysvalloissakin yllettiin lähes kolmanneksen nousuun, koska suomalaisia tekijöitä on ollut mukana USA:n tähtiartistien tiimeissä, ja erityisesti striimialustoilta saadut tulot ovat nousseet selvästi.

Myös Ruotsista kertyi korvauksia kolmanneksen enemmän.

Yhdysvaltojen lisäksi Aasia nähdään kasvumarkkinana. Esimerkiksi Japanissa esiin on noussut uutta musiikkia, jossa on mukana suomalaisia kirjoittajia. Audiovisuaalisen musiikin osalta korvaukset kasvoivat erityisesti Ranskasta, jossa suomalaiset elokuvat ja niiden musiikki on ollut paljon esillä.

– Kaikki suomalaisen musiikin tärkeimmät markkinat ulkomailla ovat kasvaneet. Perinteisen musiikinkäytön lisäksi myös online-korvaukset musiikin suoratoistopalveluista ovat nousseet huomattavasti. Meillä on maailmalla laaja kumppaniverkosto, jonka kanssa teemme tiiviisti töitä korvausten tehokkaaksi kotiuttamiseksi, kertoo Teoston kansainvälisten asioiden päällikkö Helmi Yli-Äyhö tiedotteessa.

Korvaukset kerätään ulkomaisten vastavuoroisuussopimusten kautta, joita Teostolla on yli 100 maahan ympäri maailmaa.