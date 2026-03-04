Suomalaisille lento pois Arabiemiraateista viikonloppuna

Ulkoministeriö valmistelee kotiutuslentoa Arabiemiraateissa oleskeleville Suomen kansalaisille ja Suomessa pysyvästi asuville, jotka tarvitsevat apua alueelta poistumiseen. Kotiutuslento lennetään Omanin pääkaupungista Muscatista. Oman on Arabiemiraatien itänaapuri. Ulkoministeriö avustaa mahdollisuuksien mukaan suomalaisia, jotka haluavat pois Lähi-idän maista.

Lentoyhtiöillä ja matkanjärjestäjillä on kuitenkin ensisijainen vastuu omista asiakkaistaan, ulkoministeriö muistuttaa tiedotteessaan.

Täydentävänä toimena ulkoministeriö järjestää Arabiemiraateissa oleville charter-lennon Muscatista, Omanista, Helsinkiin tulevana viikonloppuna. Lento on omakustanteinen, ja sille voi halutessaan ostaa paikan. Asiasta on lähetetty alustava kartoitus ihmisille jotka ovat tehneet ulkoministeriölle matkustusilmoituksen Arabiemiraatteihin.

Lennon hinta on noin 2300 euroa matkustajaa kohden. Hintaan vaikuttaa erityisesti vakuutushintojen nousu. Arabiemiraateista pois lähteville voi lisäksi tulla muita kustannuksia Omaniin pääsemiseksi.

Lisätietoja lipun hankinnasta ja siirtymisestä Muscatin kentälle tiedotetaan myöhemmin ulkoministeriön kanavilla sekä suoraan matkustusilmoituksen tehneille. Runsaasti lentoja Lähi-idässä on peruttu viime päivinä Iranin tilanteen vuoksi, joten yksi mahdollisuus on liikkua maateitse joko bussilla tai vuokra-autolla.

Ulkoministeriö on lähettänyt Persianlahdelle konsulikomennuskunnan tukemaan suomalaisten neuvontaa ja avustamista paikan päällä, ensi vaiheessa Arabiemiraateissa. Ministeriön mukaan tavoitteena on vahvistaa läsnäoloa alueella ja varmistaa, että suomalaiset saavat tarvitsemansa ohjeistuksen ja tuen mahdollisimman nopeasti.

Helsingin sanomien mukaan Lähi-idän maissa on runsaat 3 000 suomalaista, jotka ovat tehneet matkustusilmoituksen ulkoministeriöön. Suurin osa heistä eli 1 900 on Arabiemiraateissa. Iranissa suomalaisia on noin kuutisenkymmentä.