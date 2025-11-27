Suomalaisia yrityksiä jarruttaa eräs iso vientiongelma

Suomalaisilla pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on muutama selkeä haaste vientimarkkinoilla, kertoo yritystilejä ja yritysten taloushallinnon palveluita tarjoavan Holvin kysely, johon haastateltiin sataa yrityksessään omistajan tai toimitusjohtajan asemassa olevaa henkilöä.

Selvästi suurin haaste liittyy kontaktien ja verkoston puutteeseen. Näin kokee 55 prosenttia vastanneista.

– Suomalaisissa pk-yrityksissä selvästi ymmärretään verkostojen merkitys, mutta täällä ei aina ymmärretä, kuinka verkostoja rakennetaan ulkomailla. Eri alojen tapahtumat, kuten messut, ovat useille ainoa tapa hankkia kontakteja, mutta vahvan jalansijan ottaminen uudessa maassa vaatii aktiivista läsnäoloa kyseisessä markkinassa, kertoo Suomen lisäksi Keski-Euroopassa toimivan Holvin toimitusjohtaja Tuomas Toivonen tiedotteessa.

Seuraavaksi suurimmat haasteet liittyvät lainsäädäntöön ja sääntelyyn (38 prosenttia vastanneista), rahoituksen puutteeseen (28 prosenttia), markkinatuntemukseen ja kulttuurieroihin (28 prosenttia) sekä kilpailuun (28 prosenttia).

– Osa näistäkin usein linkittyy paikallisen verkoston puutteeseen, sillä sääntelyn, markkinatuntemuksen ja kulttuurin tunteminen vaatii paikallista tietämystä. Esimerkiksi myynti on hyvin erilaista maiden välillä. Suomalaiset tykkäävät mennä suoraan asiaan, kun taas monissa muissa maissa kulttuuriin kuuluu, että ensiksi luodaan suhde ja rakennetaan luottamus. Tämä on yksi selkeä syy siihen, miksi monilla suomalaisilla yrityksillä on hankaluuksia kansainvälisessä myynnissä, Toivonen avaa.

Vientiä harjoittavista yrityksistä peräti 88 prosenttia uskoo kasvuun ulkomailla ensi vuoden aikana. Noin 35 prosenttia odottaa merkittävää kasvua. Yhdysvallat on ollut Suomen tärkein vientikumppani, mutta pk-yrityksissä arvioidaan kasvun tulevan etenkin Keski-Euroopasta ja muista Pohjoismaista. Vastaajista 69 prosenttia sanoo, että suurin vientipotentiaali on nyt Keski-Euroopassa, 62 prosenttia mainitsi myös muut Pohjoismaat.

Vain 17 prosenttia näkee Pohjois-Amerikan potentiaalisimpina kasvun mahdollistajana ulkomailla.

– Muuttunut poliittinen ilmapiiri on lisännyt epävarmuutta etenkin Yhdysvaltojen suhteen, minkä vuoksi Suomessa katsotaan nyt vaihtoehtoisille markkinoille. Tutut vientimaat, kuten Saksa, Hollanti, Ruotsi ja Norja tarjoavat suomalaisille pk-yrityksille suuria mahdollisuuksia. Eurooppalainen yhteistyö on nyt tärkeämpää kuin koskaan aiemmin, koska globaali markkinatilanne on hyvin epävakaa ja muuttuu koko ajan, Toivonen päättää.

Holvin teettämän kyselyn toteutti Iro Research. Tutkimuksen tiedonkeruuaika oli 8.–13. lokakuuta 2025.