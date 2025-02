Suomalaiset venyttävät työuriaan arvioitua nopeammin

Suomalaisten eläkkeellesiirtymisikä on noussut tällä vuosikymmenellä nopeasti, ja hyvä kehitys jatkui myös viime vuonna. Eläketurvakeskus ETK:n tuoreen tilaston mukaan vuonna 2024 eläkkeellesiirtymisiän odote oli 63,1 vuotta, nousua edellisvuodesta 0,3 vuotta. Eläkkeelle siirtyneiksi katsotaan uudet työkyvyttömyyseläkkeen ja vanhuuseläkkeen saajat.

– Nyt ollaan yli puoli vuotta tavoitetta edellä. Vuoden 2005 eläkeuudistuksen jälkeen eläkkeellesiirtymisiän nousutavoite asetettiin 62,4 vuoteen vuonna 2025. Tavoitetta pidettiin kunnianhimoisena, mutta se saavutettiin jo etuajassa, ETK:n kehityspäällikkö Jari Kannisto kertoo tiedotteessa.

Eläkkeellesiirtymisiän nousu tyrehtyi 2010-luvun puolivälissä. Sen jälkeen keskeisin syy uuteen nousupyrähdykseen on ollut vanhuuseläkkeen alaikärajan nostaminen, joka sisältyi vuoden 2017 eläkeuudistukseen.

Vanhuuseläkkeelle siirtyy vuosittain 40 000 suomalaista

Työeläkkeelle siirtyneitä on parin viime vuoden aikana ollut vajaat 58 000 henkilöä. Työkyvyttömyyseläke on myönnetty vajaalle 18 000 vakuutetulle, ja vanhuuseläkkeelle on jäänyt 40 000 suomalaista.

Viime vuosina osittaisesta vanhuuseläkkeestä on tullut suosittu eläkemuoto. Viime vuonna sen valitsi 31 000 yli 60-vuotiaista. Heistä valtaosa jatkoi samalla työelämässä.

ETK:n asiantuntijan mukaan eläkkeellesiirtymisiän hyvä nousutrendi todennäköisesti jatkuu.

– Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä syytä, joka antaisi aihetta epäillä, etteikö nykyinen kehitys jatkuisi. Vanhuuseläkeikä nousee edelleen ja ikääntyneiden työllisyys on pysytellyt melko hyvällä mallilla, Kannisto sanoo.

Tosin vanhuuseläkkeen ikärajan nousu on lisännyt jonkin verran myös työkyvyttömien määrää eläkeiän tuntumassa.

– Kehitys on luonnollinen, mutta tuskin voimistuu merkittävästi lähivuosina. Kokonaisuutena työkyvyttömyys on kuitenkin vähentynyt edelleen.

Vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee ikäluokittain

Vanhuuseläkkeen alaikärajaa nostetaan lähivuosina ikäluokittain kolmen kuukauden jaksoissa.

Vuonna 2025 vanhuuseläkkeen alaikärajan saavuttavat 1.7.1960–31.3.1961 syntyneet. Heillä ikäraja on alle 65 vuotta.

Vuonna 2027 alaikärajan saavuttavat vuonna 1962 syntyneet. Heillä ikäraja on 65 vuotta.

Eläkkeellesiirtymisiän odote mittaa eläkkeellesiirtymisen kehitystä työeläkejärjestelmässä. Odote kuvaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää, jos eläkealkavuus ja kuolevuus säilyvät tarkasteluvuoden tasolla.

Odote on väestön ikärakenteesta riippumaton ja lasketaan samalla periaatteella kuin elinaikaa mittaava elinajanodote.