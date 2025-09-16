Suomalaiset vaihtavat työpaikkaa yhä harvemmin

Suomessa vaihdetaan työpaikkaa hieman aiempaa harvemmin, selviää Tilastokeskuksen Tieto&trendit-artikkelista.

Tilastokeskuksen mukaan heikko talous- ja työllisyystilanne ovat vaikeuttaneet monien kohdalla töiden saamista, mutta yhtä lailla talouden epävarmuus on heijastunut siihen, että moni työllinen kokee mahdollisuuksien uusiin työtehtäviin heikentyneen.

15–74-vuotiaista työllisistä kuukausitasolla keskimäärin noin 1,6 prosenttia siirtyi toisen työnantajan palvelukseen vuonna 2024. Vuonna 2023 vastaava osuus oli 1,8 prosenttia.

– Työpaikan vaihtajien osuus työllisistä kasvoi etenkin vuoden 2021 alkupuolella työmarkkinoiden käydessä kuumana, mutta kääntyi sen jälkeen laskuun myös otostutkimuksen tietojen perusteella. Tällä hetkellä työpaikkaa vaihdetaan keskimäärin suunnilleen saman verran kuin viime vuosikymmenellä, artikkelissa kirjoitetaan.

Ikäryhmittäisestä tarkastelusta selviää, että nuoremmissa ikäryhmissä vaihdetaan kuukausitasolla työpaikkaa useammin kuin vanhemmissa ikäryhmissä. Työpaikan vaihdot ovat silti vähentyneet viime vuosina kaikissa ikäryhmissä.

Etenkin nuorilla työpaikan vaihtumisiin vaikuttavat oletettavasti työuran alun pirstaleisuus muun muassa osa-aikatöiden ja määräaikaisten työsopimusten vuoksi sekä siirtyminen opiskeluiden aikaisista töistä omaa koulutusalaa vastaaviin töihin.

Mielenkiintoinen tieto on, että siinä missä työpaikan vaihtaminen on vähäisempää lähellä eläkeikää eli 55–64-vuotiaiden ikäryhmässä, yli 65-vuotiailla se jälleen yleistyy. Oletettavasti taustalla on eläkeläisten lisääntynyt kiinnostus töiden tekoon sekä etenkin osa-aikaisten työsuhteiden määrän kasvu.

Työllisten liikkuvuudessa on huomattavia eroja toimialoittain.

Työpaikkaa vaihtaneiden työllisten osuus oli molempina vuosina selvästi suurin toimialalla, joka kattaa yksityisten kotitalouksien toiminnan kotitaloustyöntekijöiden työnantajina (6,6 prosenttia vuonna 2024).

– Koska alalla työskennellään tyypillisesti suoraan kotitalouksille esimerkiksi lastenhoitajana, taloudenhoitajana, vanhusten tai vammaisten avustajana tai vaikkapa puutarhurina, ei työnantajan vaihtuminen tiuhaan yllätä, artikkelissa todetaan.

Toimialalla työskentelevien määrä on varsin pieni, rekisteritietojen mukaan noin 7400 henkilöä.

Lisäksi työpaikan vaihtaminen oli viime vuonna keskimäärin yleisempää seuraavilla toimialoilla: majoitus- ja ravitsemustoiminta (3 prosenttia), hallinto ja tukipalvelutoiminta (3,6 prosenttia) sekä taide, viihde ja virkistys (4,1 prosenttia).

Vähiten työpaikkaa vaihdetaan julkishallinnon toimialalla (0,7 prosenttia vuonna 2024) ja teollisuudessa (0,9 prosenttia).

Eurostatin tilastojen perusteella Suomessa työllisten työpaikka on vaihtunut viime vuosina jokseenkin yhtä useasti kuin muissa Pohjoismaissa.