Suomalaiset terveysalan yritykset hakevat kasvua Japanista

Japanin haasteet, kuten alhainen syntyvyys, ikääntyvä väestö ja työvoimapula hoiva-alalla ovat Business Finlandin mukaan mahdollisuus suomalaiselle viennille.

Japanissa liiketoimintaa tekee kolmisenkymmentä suomalaista terveysalan yritystä. Viime vuonna terveysalan vienti Japaniin oli 67 miljoonaa euroa.

– Japani on maailman kolmanneksi suurin terveysmarkkina, jota vauhdittaa maan väestön ikääntyminen. Tilanteeseen tarvitaan nopeasti innovatiivisia ratkaisuja. Japanilaiset pitävät Suomea ja Pohjoismaita hyvinvoinnin ja kestävyyden malliesimerkkeinä. Kiinnostus näihin on kasvussa, mutta konkreettisia tuotteita, palveluita tai liiketoimintamalleja on vielä rajallisesti, Business Finlandin Eeva Salminen sanoo tiedotteessa.

Japanin lääkemarkkinat ovat maailman kolmanneksi suurimmat Yhdysvaltojen ja Kiinan jälkeen.

Suomalaisyritysten myyntivaltit kuten ihmiskeskeisyys, työelämän tasapaino, yksilöllinen terveydenhoito ja etähoito ovat Japanissa arvostettuja asioita.

– Terveydenhuollon digiratkaisuissa Japani ei ole vielä samalla tasolla kuin Suomi ja jää jälkeen OECD-maista yleisestikin. Suomella on tähän paljonkin tarjottavaa. Japani on kuitenkin robotiikassa vahva, joten yhteistyön eri vaihtoehtoja löytyy, kuvailee vuosia Aasian terveystoimialaa seurannut Meria Heikelä Business Finlandin kansainvälistymisverkostosta.