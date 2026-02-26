Suomalaiset tekivät enemmän laivamatkoja, määrä kasvoi 31 prosenttia

Suomalaisten ulkomaille tekemien laivamatkojen määrä on kasvanut viime vuosina merkittävästi, kertoo laivavarustamo Tallink Silja.

Suomalaiset kävivät viime vuonna ulkomailla noin 7,75 miljoonaa kertaa. Käynnit sisältävät lentomatkustuksen, laivamatkustuksen, henkilöautot ja linja-autot.

– Viime vuosina suomalaiset ovat tehneet noin 38 prosenttia vapaa-ajan ulkomaanmatkoistaan laivalla. Lentäen noin puolet, loput autoilla. Lähimatkailu käytännössä mahdollistuu laivaliikenteellä, Tallink Silja Linen toimitusjohtaja Margus Schults sanoo tiedotteessa.

Laivojen osuus suomalaisten vapaa-ajan ulkomaanmatkailusta on ollut kasvussa.

– Vuodesta 2022 vuoteen 2024 vapaa-ajalla ulkomaille tehtyjen laivamatkojen määrä kasvoi 31 prosenttia. Yhteensä 656 000 matkalla, Schults lisää.

Päivämatkoista ulkomaille noin 90 prosenttia on laivamatkoja. Työmatkailussa lentäminen korostuu, laivojen ja autojen kustannuksella. Tilastot ovat Tilastokeskukselta, satamayhtiöiltä ja Tallink Silja Linen aineistosta.

Taloustilanne korostaa lähimatkailua

Vuonna 2023 suomalaiset kävivät ulkomailla 8,19 miljoonaa kertaa. Vuonna 2024 yhteensä 8,37 miljoonaa kertaa. Viime vuonna määrä oli noin 7,75 miljoonaa. Vuoden takaiseen vähennys on noin seitsemän prosenttia ja kahden vuoden takaiseen noin 5 prosenttia.

– Yleinen taloustilanne on selkeä pääsyy siihen, että suomalaisten ulkomaanmatkailu kokonaisuutena viime vuonna vähentyi. Lähimatkailun rooli suomalaisten matkailussa on näinä aikoina korostunut, Schults toteaa.

Tallink Silja Linen matkustajamäärä on pysynyt liki samana kaksi viime vuotta. Viime vuonna Suomen ja Viron välinen matkustajamäärä nousi edellisvuodesta 1,8 prosenttia ja Suomen ja Ruotsin välinen väheni 2,4 prosenttia.

– Noin joka viides suomalainen kävi viime vuonna ulkomailla Tallink Silja Linen laivoilla, Schults kertoo.

Helsingin matkustajasatamista ulkomaille lähdettiin viime vuonna 4,7 miljoonaa kertaa. Turun satamasta 853 000 kertaa. Helsingin satama on Euroopan vilkkain matkustajasatama. Helsingin yliopiston marraskuussa julkaiseman tutkimuksen mukaan Helsingin sataman läpi kulkevat matkailijat kuluttavat Helsingin seudulla vuodessa yhteensä 940 miljoonaa euroa.

Suomalaiset käyttivät 2,5 miljardia euroa

Suomalaiset käyttivät viime vuonna ulkomaanmatkailussaan rahaa kotimaisiin yrityksiin arviolta 2,5 miljardia euroa. Se on siis suomalaisten ulkomaanmatkailun kotimaan markkinan koko. Arvio on Suomen matkailualan liiton SMALin.

– Ulkomaanmatkailussa kulutus kohdistuu tietysti paljolti ulkomaille. Laivaliikenne on siinä poikkeus, Schults kommentoi.

– Matkustajalaivaliikennöinti on osa suomalaista elämäntapaa. Esimerkiksi uusimaalaisista 42 prosenttia kävi viime vuonna laivalla. Ja kolmannes suomalaisista asuu Uudellamaalla. Matkustaja-alukset ovat myös keskeinen osa satamien aktiivisuutta sekä vientiä ja tuontia, Schults päättää.