”Suomalaiset saavat presidentin, johon voivat luottaa”

– Suomalaiset ovat valintansa tehneet ja Suomen 13. presidentti on tiedossa: hän on Alexander Stubb, totesi kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo puoluehallituksen kokouksessa tiistaina Helsingissä.

Orpon mukaan Stubbista Suomi saa osaavan, asiantuntevan, päättäväisen, positiivisen ja sydämellisen presidentin.

– Koko tämä kampanja oli Alexin näköinen: vahvaan asiaosaamiseen nojaava, innostava ja iloinen, ja kaiken ytimenä: yhdistävä. Tämä kaikki tulee vahvasti olemaan läsnä myös hänen presidenttiydessään.

Kokoomusjohtaja analysoi käytyjä vaaleja tutuksi tulleiden kolmen pointin kautta.

– Ensinnäkin, haluan kiittää jokaista tässä puolueessa olevaa: viime kesänä teimme päätöksen, näimme Alexin potentiaalin, ja nimesimme hänet ehdokkaaksemme. Vaaleihin oli puoli vuotta aikaa, joten työn piti alkaa heti.

Orpon mukaan Stubbilla oli heti vahva visio siitä, miten kampanja rakentuu.

– Hän lähti välittömästi kiertämään piirejä, kuulemaan ja keskustelemaan oman väen kanssa. Ja niin ympäri Suomen nähtiin se sama potentiaali, mitä me hänet nimittäessään näimme. Tässä on meillä ehdokas, josta Suomi saa erinomaisen presidentin.

Orpo kiitteli, että kokoomuslaisten kampanjaosaaminen näytti taas kykynsä, kun maanlaajuinen kampanja rakennettiinn.

– Satoja ja satoja tilaisuuksia, tempauksia, vaalitoreja ja kymmeniä Stubbiloita. Meidän ihmisemme antoivat jälleen ajastaan ja osaamisestaan yhteisen tavoitteen eteen. Ilman tätä kaikkea emme tässä olisi. Kiitos.

Toinen, varmasti vielä merkittävämpi tekijä olivat Orpon mukaan kaikki suomalaiset.

– Alexin kampanja keräsi mukaan valtavan määrän ihmisiä. Niin poliittisen kentän eri laidoilta, kuin heitä, jotka eivät ennen ole vaalikampanjoissa mukana olleet. Alex omalla persoonallaan ja tavallaan tehdä innosti ihmisiä mukaan. Julkaisimme päivittäin tukijoita, jotka edustivat kaikkea Suomesta: yrittäjää, maanviljelijää, urheilijaa, opettajaa tai tutkijaa. Nuoria, vanhoja, maahanmuuttajia, kaupunkilaisia, maalaisia. Kampanja toi suomalaisia yhteen.

Kolmas tekijä on Orpon mukaan Alex itse.

– Hän halusi, että kampanjan sydän on enemmän yhdistää, ei erottaa. Hän arvosti muita ehdokkaita, ja tohti näyttää sen. Tyyli kantoi koko kampanjan, ja uskon sen omalta osaltaan vaikuttaneen koko presidentinvaaleihin. Nämä vaalit käytiin toista kunnioittaen ja kuunnellen, hyvässä hengessä. Siitä on kiittäminen kaikkia ehdokkaita ja heidän tiimejään.

– On toki hyvä, että kampanjoidessa tuodaan esiin ehdokkaiden erot näkemyksissä ja kokemuksissa, mutta sitä ei tarvitse tehdä repien. Presidentin tehtävä on yhdistää suomalaiset, olla koko kansan presidentti, Orpo jatkoi.

Hän totesi, että vaali-illassa oli monilla myös pettymystä.

– Siksi oli hienoa, että Alex ja Pekka (Haavisto) olivat sopineet, että kumpi voittaakaan, hän käy ensimmäisenä toisen ehdokkaan vaalivalvojaisissa. Jo tämä osoitti kummankin ehdokkaan suuruuden: ymmärrys siitä, miltä heistä voi tuntua, joille ilta ei ole iloinen. Ymmärrys heidän kohtaamisensa tärkeydestä. Uskon, että Alexin vierailua arvostettiin Haaviston joukoissa.

Kokoomusjohtaja totesi, että Alexander Stubbista suomalaiset saavat presidentin, johon voivat luottaa.

– Hänen kokemuksensa ja osaamisensa ulkopolitiikassa on kiistatonta. Hän perehtyy, tutustuu ja osaa asiansa. Hänessä on uskottavuutta ja vakavuutta, mutta myös elämäniloa ja valoisuutta. Hänen positiivisuutensa on tarttuvaa. Alex on sydämellinen ja välittävä, joka näkee jokaisessa hyvää. Hänestä me suomalaiset saamme olla ylpeitä, ja uskon, että moni tulee vielä kokemaan hänet omakseen.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikasta Orpo totesi, että sen vahvuus on vakaus ja konsensus.

– Meillä ulkopolitiikkaa tehdään laajalla yhteistyöllä. Rajat opposition ja hallituksen välillä haalenevat, kun kyse on turvallisuudestamme tai kansainvälisestä politiikasta. Teemme isot päätökset vahvalla parlamentaarisella yhteistyöllä, oli ministereinä minkä puolueen edustaja tahansa tai presidenttinä kuka tahansa. Näin myös tulevaisuudessa. Oma yhteistyöni nykyisen presidentti (Sauli) Niinistön kanssa on ollut sujuvaa, ja varmasti se tulee olemaan myös presidentti Stubbin kanssa. Pääministerille on valtava tuki, kun ajatuksia voi vaihtaa presidentin kanssa, hän sanoi.

Petteri Orpo myös ilmoitti, että Alexander Stubb omaksutun tavan mukaisesti luopuu kokoomuksen jäsenyydestä.