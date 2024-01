Suomalaiset muuttivat mieltään pätevimmästä ehdokkaasta presidentiksi

Suomalaisista 28 prosenttia pitää Verkkouutisten/Taloustutkimuksen kyselyssä presidentinvaalin ehdokkaista Alexander Stubbia pätevimpänä presidentin tehtävään.

Pekka Haavisto on pätevin 24 prosentin mielestä.

Seuraavina tulevat Jussi Halla-aho ja Olli Rehn. Molempia pitää pätevimpänä presidentiksi 12 prosenttia.

Jutta Urpilaista pitää pätevimpänä neljä, Li Anderssonia kolme, Mika Aaltolaa kolme, Sari Essayahia yksi ja Harry Harkimoa yksi prosentti vastaajista.

Ei osaa sanoa -vastaajia kyselyssä on 10 prosenttia. ”Ei kukaan heistä” vastasi kaksi prosenttia.

Kun Ei osaa sanoa- ja Ei kukaan heistä -vastaukset laskee pois, ovat kyselyn prosenttiosuudet seuraavat:

Alexander Stubb 32

Pekka Haavisto 27

Jussi Halla-aho 14

Olli Rehn 14

Jutta Urpilainen 5

Li Andersson 3

Mika Aaltola 3

Sari Essayah 1

Harry Harkimo 1

Verkkouutiset teetätti Taloustutkimuksella presidentinvaalin ehdokaskyselyn Taloustutkimuksella, joka keräsi materiaalin 27.12.2023-4.1.2024 osana Telebus-tiedonkeruuta. 18-79-vuotiaita vastaajia oli 1 009.

Vastaajille esitettiin teksti: Seuraava kysymys liittyy Suomen presidenttiehdokkaisiin. Perustuslain mukaan Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Sodasta ja rauhasta presidentti päättää eduskunnan suostumuksella. Luettelen seuraavaksi ehdokkaita Suomen seuraavaksi presidentiksi. Valitse luetelluista henkilöistä presidentin tehtävään mielestäsi pätevin. (Ehdokkaat 1-9 satunnaistetussa järjestyksessä. Numero 10: Kukaan luetelluista ehdokkaista ei ole mielestäni pätevä Suomen presidentiksi. Numero 11: En osaa sanoa.)

Vastaavassa Verkkouutisten pätevyysgallupissa 29. syyskuuta 2023 kärjessä olivat Pekka Haavisto 28, Alexander Stubb 21, Olli Rehn 15, Mika Aaltola kahdeksalla ja Jussi Halla-aho seitsemällä prosentilla. Nyt kärkiehdokas siis on vaihtunut.

”Ennen muuta ulkopolitiikkaan”

Uuden VU-kyselyn kärkikaksikosta Alexander Stubb on ollut muun muassa meppi 2004-2008, ulkoministeri 2008-2011, Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri 2011-2014, pääministeri 2014-2015, valtiovarainministeri 2015-2016, konfliktinratkaisujärjestö CMI:n hallituksen puheenjohtaja ja Euroopan yliopistoinstituutin (EUI) School of Transnational Governance -keskuksen johtaja ja professori. Pekka Haavisto on ollut muun muassa ympäristö- ja kehitysyhteistyöministeri 1995-1999, kehitysministeri 2013-2014, ulkoministerin erityisedustajana kriiseissä ja ulkoministeri 2019-2023.

Tasavallan presidentin tehtävistä todetaan vuoden 2024 vaalissa äänioikeutetuille jaetussa oikeusministeriön lehtisessä näin:

Tasavallan presidentin tehtävät liittyvät ennen muuta ulkopolitiikkaan. Presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansallisesta valmistelusta ja niihin liittyvistä Suomen päätöksistä vastaa puolestaan valtioneuvosto, jollei päätös vaadi eduskunnan hyväksymistä. Sodasta ja rauhasta päättää presidentti eduskunnan suostumuksella.

Presidentti tekee päätöksensä lähtökohtaisesti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta. Hän nimittää eduskunnan valitseman pääministerin sekä muut hallituksen ministerit pääministerin ehdotuksen mukaisesti. Presidentti vahvistaa eduskunnan hyväksymät lait. Presidentti nimittää tuomarit ja eräät valtion korkeimmat virkamiehet. Hän voi yksittäisessä tapauksessa armahtaa tuomioistuimen määräämästä rangaistuksesta joko kokonaan tai osittain. Presidentti on puolustusvoimien ylipäällikkö.

