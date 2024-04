Suomalaiset korottaisivat mieluummin kulutusveroja kuin tuloveroja

Yli puolet suomalaisista (57 prosenttia) ei mielellään maksaisi nykyistä enempää veroja. Pakkoraossa niukka enemmistö (51 prosenttia) kiristäisi kulutusveroja tuloverojen sijaan, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) kevään 2024 arvo- ja asennetutkimuksesta.

Suomalaisten enemmistö (51 prosenttia) katsoo, että jos verotusta on pakko kiristää, on parempi kiristää kulutusveroja kuin tuloveroja. Tuloverot valitsisi reilu neljännes (28 prosenttia) kansalaisista. Noin viidennes (21 prosenttia) ei ota asiaan kantaa.

Näkemykset jakautuvat voimakkaasti puolueiden äänestäjäryhmien välillä. Selvä enemmistö kokoomuksen äänestäjistä kiristäisi pakon edessä mieluummin kulutusveroja kuin tuloveroja, ja samalle kannalle päätyvät enemmistöt myös Liike Nytin, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien kannattajista.

Poliittisten keskiryhmien äänestäjien kannat ovat varovaisempia mutta kallistuvat kulutusverojen puolelle. Vasemmistopuolueiden kannattajat suosisivat pikemmin tuloverotusta kulutusverotuksen sijaan.

Tutkimuksen mukaan 28 prosenttia suomalaisista maksaisi henkilökohtaisesti mielellään nykyistä enemmän veroja. Enemmistölle (57 prosenttia) veronkiristykset eivät ole mieluisia. Julkisen talouden vaikean tilanteen myötä halukkuus veronmaksuun on kuitenkin hieman kasvanut vuodesta 2023.

– Suomalaisten odotukset verojen keventämisestä ovat tiukassa taloustilanteessa vaimentuneet, mutta edelleenkään suomalaisten enemmistö ei lämpene veronkiristyksille. Etenkin työn verotus on meillä jo valmiiksi ankaraa, sanoo Evan johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää tiedotteessa.

Eva selvitti tutkimuksessa myös suomalaisten suhtautumista erilaisiin keinoihin lisätä investointeja Suomeen.

Verohelpotukset uusille investoinneille on kyselyn suosituin tapa investointien houkuttelemiseksi Suomeen. Kahden kolmasosan enemmistö (67 prosenttia) suhtautuu keinoon myönteisesti viidenneksen (19 prosenttia) ottaessa siihen kielteisen kannan.

– Talouskasvun vauhdittamiseksi Suomen pitää pystyä houkuttelemaan investointeja. Nykytilanteessa Suomi verottaa uusia investointeja kilpailijamaita enemmän, Kujanpää toteaa.

Tulokset perustuvat 2087 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2-3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 13.3.-21.3. Vastaajat edustavat Manner-Suomen 18-79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla.