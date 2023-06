Suomalaiset karsivat yhä enemmän arjen menoistaan

Suomalaisista 60 prosenttia on muuttanut asioita arjessaan hintojen ja korkojen nousun takia. Nordean Kotitalouspulssi-kyselytutkimukseen vastanneista 53 prosenttia kertoo ostavansa edullisempaa ruokaa, kun lokakuussa 2022 vastaava osuus oli 43 prosenttia. Palveluiden kulutusta on vähentänyt 45 prosenttia (lokakuussa 39 prosenttia) ja kestotavaroiden hankinnoista on karsinut 35 prosenttia (lokakuussa 28 prosenttia) vastanneista.

Arjen kulutustaan ovat vähentäneet etenkin naiset, 35–49-vuotiaat ja lapsiperhetaloudet.

– Vain autoilussa näkyy selkeä muutos toiseen suuntaan: viime lokakuussa 31 prosenttia auton omistavista kotitalouksista kertoi vähentäneensä auton käyttöä, kun näin sanoi nyt 21 prosenttia vastaajista. Tässä näkyy se, että polttoaineen hinta on laskenut kevään ja alkukesän aikana, kertoo Nordean ekonomisti Juho Kostiainen tiedotteessa.

Korkojen nousu näkyy nyt kaikkien asuntovelallisten menoissa ja luonnollisesti eniten niiden, joilla on isoin laina. Selvimmin kasvaneet korkokulut näkyvät 30–50-vuotiailla, joilla on muita ikäryhmiä enemmän velkaa, keskimäärin noin 60 000 euroa.

– Merkille pantavaa on se, että suomalaiset ovat edelleen todella säntillisiä asuntolainan maksajia. Arjen kulutuksesta ollaan valmiita tinkimään entistä enemmän sen sijaan, että omaa taloudellista tilannetta helpotettaisiin esimerkiksi asuntolainan joustoilla. Niiden hyödyntäminen ei ole edelleenkään lisääntynyt, vaikka jokainen maksaa lainastaan nyt enemmän, huomauttaa Nordean henkilöasiakasliiketoiminnan varajohtaja Nina Luomanen.

Tiukentunut taloudellinen tilanne on lisännyt suomalaisten kiinnostusta oman talouden seuraamiseen. Kyselytutkimukseen vastanneista 41 prosenttia (lokakuussa 37 prosenttia) kokee entistä suurempaa tarvetta seurata omaa talouttaan.

Vastaajien joukossa korostuvat alle 50-vuotiaat naiset ja lapsiperhetaloudet, joista peräti puolet kertoo tarpeen omaan talouden seuraamiseen lisääntyneen erittäin tai melko paljon.

– Suomalaiset ovat jälleen osoittaneet olevansa vastuullisia taloudenpitäjiä, vaikka moni onkin joutunut opettelemaan omaa taloudenpitoa kantapään kautta, Kostiainen sanoo.

Kyselytutkimuksen Nordealle toteutti internetpaneelina Kantar TNS 26.-29. toukokuuta 2023 välisenä aikana ja siihen vastasi 1 053 18–79-vuotiasta suomalaista.