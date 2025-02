Suomalaiset arvostavat kuntien kulttuuripalveluita

Suomalaisten tyytyväisyys kulttuuripalvelujen hoitoon on hyvin vahvalla tasolla kaikenkokoisissa kunnissa ympäri Suomen, selviää Kuntaliiton teettämästä kuntalaistutkimuksesta.

Palveluita käyttävät antavat kulttuuripalveluille arvosanan 4,02 (asteikko 1-5). Kulttuuripalveluja hyvin hoidettuina pitää 58 prosenttia kantaa ottaneista.

– Kuntalaistutkimuksen tulokset osoittavat, että kulttuuripalvelut arvostetaan hyvin korkealle ja että näillä palveluilla todella on suomalaisille suuri merkitys. Tyytyväisimpiä ovat iäkkäät ja yksin asuvat, mutta kaikenikäisille palvelut ovat hyvin saavutettavia ja arvostettuja, analysoi Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom tiedotteessa.

Vastaajista korkeimmat tyytyväisyysarviot antoivat ruotsinkieliset, naiset ja yli 70-vuotiaat, mutta myös nuorimmat vastaajat olivat erittäin tyytyväisiä kulttuuripalvelujen hoitoon. Huomionarvoista on, että palveluita käyttävät arvottavat ne korkeammalle kuin ne, jotka eivät ole palveluja käyttäneet.

Tyytyväisimpiä kulttuuripalvelujen hoitoon ollaan Turussa. Kuntaliiton erityisasiantuntija Johanna Selkee ei ole yllättynyt tuloksesta.

– Kaupungissa kulttuuri on jo pidemmän aikaa ollut osa kaupungin myönteistä ilmapiiriä, kehittämistä ja imagoa. Turku on laatinut kulttuurilupauksen ja keskusta-alueelle tehdään mittavia investointeja kulttuurirannan ympäristössä. Turku tukee taiteilijoita ja taideyhteisöjä runsaasti, ja näin Turussa on tarjontaa kaikenikäisille, Selkee sanoo.

Tiedot käyvät ilmi Kuntaliiton kuntalaistutkimus 2024 -kyselytutkimuksesta, johon vastasi touko-kesäkuussa noin 10 500 suomalaista. Kyselytutkimus on toteutettu osana Kuntaliiton Erilaistuva Kunta-Suomi 2025 -tutkimusohjelmaa ja siinä on mukana 46 erikokoista ja erityyppistä kuntaa eri puolilta Suomea.