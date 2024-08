Suomalainen tv-yrittäjä hakee lupaa tehdä radiota Venäjälle ja Baltiaan

AlfaTV:sta ja tv-kanava Alfasta tuttu yritys hakee radiotoimilupaa keskipitkälle aaltotaajuudelle, jonka lähetykset kuuluvat pitkälle Venäjälle, Ukrainaan ja Puolaan. He haluavat luoda radiokanavan, joka lähettää keskusteluohjelmia koko Eurooppaan – mutta myös Venäjälle.

Kristillisestä taustasta tunnettu Alfa Media Group painottaa, että kanava tulisi olemaan sekulaarinen, ja kristillinen toiminta hankkisi sieltä lähetysaikaa kuten muutkin mahdolliset yhteistyökumppanit.

– Tarkoituksena on tiedustella myös suurilta kansainvälisiltä toimijoilta kuten esimerkiksi BBC:lta, onko heillä mielenkiintoa lähettää ohjelmiaan tällä kanavalla, kertoo Alfa Media Groupin hallituksen puheenjohtaja Hannu Haukka Verkkouutisille.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:lla on venäjänkielistä toimintaa kuten Saksan Deutche Wellellakin. Myös Yhdysvaltojen rahoittama Radio Free Europe / Radio Liberty tuottaa runsaasti sisältöjä venäjäksi ja ukrainaksi ainakin verkkoon.

Alfan uutuushanke tuli ilmi maanantaina, kun liikenne- ja viestintävirasto Traficom julkaisi tiedot hakemuksista viimeisimmällä toimilupien hakemuskierroksella. Alfa Media Group on hakenut Porissa sijaitsevaa AM-taajuutta 963 Khz.

Porin lyhyiden ja keskipitkien aaltojen asema on legendaarinen. Sen rakensi alun perin Yleisradio vuonna 1940 Suomen olympialaisia varten. Olympialaiset siirtyivät toisen maailmansodan takia vuoteen 1952, mutta lähetysasema oli valmiina. Sodan aikana Iso-Britannia takavarikoi Suomelta tehokkaan lähettimen, mutta sotavuosina Porin asemalta lähetettiin kuitenkin myös Valtion tiedoituslaitoksen ulkomaanosaston propagandalähetyksiä, joita toimitettiin seitsemällä eri kielellä. Sodan jälkeen Iso-Britannia palautti takavarikoimansa lähettimen, ja lyhytaaltolähetyksiä suunnattiin aluksi Eurooppaan ja Etelä- ja Pohjois-Amerikkaan. Niitä kuuntelivat muun muassa merimiehet ja suomalaiset siirtolaiset.

Ulkoministeriö tuli mukaan rahoittamaan ohjelmatyötä vuonna 1973, ja lähetyksiä ryhdyttiin uuden, tehokkaamman lähettimen avulla suuntaamaan myös Aasiaan, Afrikkaan, Lähi-itään ja Australiaan asti. Suomen- ja ruotsinkielisten ohjelmien lisäksi englanniksi, saksaksi, ranskaksi ja venäjäksi. Asema muutti Porin Väinölästä Preivikiin 1986 ja Yleisradion venäjänkieliset lähetykset jatkuivat sieltä vuoteen 2006 saakka. Sen jälkeen asema on ollut vailla käyttöä, eikä sen nykyisestä kunnosta ole tarkempaa tietoa.

– Tarkoituksenamme on mennä Poriin tutustumaan asemaan vielä tässä kuussa, kertoo Hannu Haukka.

Haukalla on pitkät perinteet Venäjän ja Neuvostoliiton kanssa. He ovat vaimonsa ja yhteistyökumppaniensa kanssa tehneet radiolähetystyötä Neuvostoliittoon Itävallasta käsin jo 1977. Suomeen toiminta muutti vuonna 1981. Haukka kertoo, miten Neuvostoliiton turvallisuuspalvelu KGB:n viides osasto eli ideologinen osasto listasi uskonnollisten ohjelmien tekijät vihamielisen ideologian levittäjiksi. Neuvostoliiton viimeisen vuosikymmenen aikana asetelmat muuttuivat radikaalisti, ja vuonna 1990 Neuvostoliiton valtiollinen radio- ja televisiotoiminta teki Haukan IRR-TV:n kanssa sopimuksen ulkomaisesta ohjelmatuotannosta samaan pakettiin Voice of American, BBC:n ja Radio Libertyn kanssa.

Suomen kuvalehden vuonna 2021 julkaisemasta laajasta artikkelista käy ilmi, että ensimmäisen uskonnollisen televisio-ohjelman Haukka tuotti Neuvostoliiton päätelevisiokanavalle vuonna 1990. Se oli Raamattua käsittelevä animaatiosarja lapsille.

– Nyt Venäjä on taas sulkenut kaikki tuutit. Kieltänyt sosiaalisen median ja Youtubeakin hidastetaan. Venäjän kansaa pidetään pimennossa, jotta he kuulisivat vain Kremlin viestit, Haukka sanoo.

Venäjän valtio ja sen ortodoksinen valtakirkko ovat viime vuosina suhtautunut Haukan kristilliseen lähetystyöhön penseästi. Haukka vastaa kysymykseen siitä, onko IRR-TV:iin kohdistunut painetta esimerkiksi ulkomaisten agenttien rekisteriin joutumisesta, että paineita on ollut. Asiaa tuskin virallisen Venäjän näkökulmasta helpottaa sekään, että IRR-TV tekee säännöllistä ja runsasta avustus- ja lähetystyötä Ukrainassa.

– Nyt ei ole kuitenkaan tarkoitus tehdä pelkkää kristillistä sisältöä, vaan sekulaarisempi keskustelukanava.

Haukka on kirjoittanut suunnitelmista käynnistää radiotoiminta uudelleen IRR-TV:n sivuille helmikuussa.

– Historia näyttää toistavan itseään. Neuvostoliiton aikakaudella ovet evankeliumille olivat suljettu. Vuonna 1991 Neuvostoliitto romahti, minkä jälkeen uusi Venäjä avasi ovensa evankeliumille. Sitten jälleen vuonna 2022 helmikuussa ovet sulkeutuivat uudelleen, Haukka kirjoittaa.

Kirjoituksessa laskeskellaan, että Venäjän Euroopan-puoleisella alueella asuu noin 113 miljoonaa ihmistä, Valko-Venäjällä 10 miljoonaa, Pohjois-Ukrainassa 25 miljoonaa, Puolassa kolme ja Baltian maissakin on yhteensä melkein neljä miljoonaa venäjää äidinkielenään puhuvaa.

– Tätä radioasemaa voidaan verrata valtatiehen miljooniin koteihin Venäjällä.

Verkkouutisille Hannu Haukka vahvistaa tiistaina, että näin on. Heille on tarjottu mahdollisuutta saada käyttöönsä AM-kanavapaikka 963 ja Porin lähetysasema – tietysti vain, jos toimilupaehdot täyttyvät. Haukka painottaa kuitenkin, että radiokanavassa ei olisi kyse nimenomaisesti kristillisestä sisällöstä. Samaan tapaan, kuin ei ole televisiokanava Alfallakaan. Lähtökohta on keskusteluohjelmatoiminnassa.

– Prosessi on ollut pitkä ja venynytkin. Kysymykset ja niiden selvittäminen ovat aikaa vieviä, eikä meillä ole vielä paljoa konkreettista kerrottavaa. Toivottavasti syksyn mittaan ollaan viisaampia.