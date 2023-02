Suomalainen sotilas opettaa amerikkalaisille puukon käyttöä videolla

Suomalainen reserviläinen opettaa Yhdysvaltain armeijan sotilaille videolla, miten puukkoa voi käyttää erilaisissa olosuhteissa. Video on katsottavissa tämän artikkelin lopussa olevalta upotteelta.

Puukon vahvuudeksi suomalainen mainitsee etenkin sen, että se on aina valmiina käyttöön.

– Monet pitävät tätä aseena. Minulle tämä ei ole ase, vaan työkalu. Opetan aina oppilailleni, että tämä on työkalu, ei ase.

Reserviläinen painottaa, että koska kyseessä on työkalu, sitä ei koskaan kuulu käyttää muihin ihmisiin.

– Ainoastaan asioiden tekemiseen, reserviläinen painottaa ja painaa puukon takaisin tuppeen.

Hän kertoo myyneensä itse tekemiään puukkoja yhdysvaltalaisille sotilaille ja opettaneensa heille niiden käyttöä. Kiinnostus on ollut suurta etenkin siksi, ettei yhdysvaltalaisilla sotilailla ole varusteinaan samanlaisia puukkoja.

Reserviläisen mukaan puukkoa voi hyödyntää niin metsästykseen, ruoanlaittoon kuin veistämiseen.

– Voit tehdä mitä tahansa puukolla, reserviläinen sanoo.

“Tools of the trade” – Meet Sgt. P. Kemppanen, a Finnish Army Reservist who shares his cold weather knowledge with U.S. Troops who are currently participating in #ArcticForge 23 in Finland. #StrongerTogether #AF23 pic.twitter.com/sEU2Ue5cIH

— U.S. Army Europe and Africa (@USArmyEURAF) February 27, 2023