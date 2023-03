Suomalainen rengasketju sai kätevän uuden nimen Venäjällä

Venäjältä vetäytyneen suomalaisen Nokian renkaat-konserniin kuuluva Vianor-ketju on uusien omistajien myötä nimetty Ivanoriksi.

Suomalainen Vianor-ketju on omistajanvaihdoksen myötä nimetty Venäjällä Ivanoriksi. Asiasta kertoo venäläinen autolehti Za Ruljom.

Autohuolto- ja rengaspalveluketju Vianor kuuluu suomalaiseen Nokian Renkaat -konserniin. Kun Nokian Renkaat vetäytyi Venäjältä, samalla se myi Vianorin Venäjän-toiminnot pois.

Käytännössä nimenvaihto Vianorista Ivanoriksi tarkoittaa sitä, että omistajanvaihdoksen myötä nimestä on vaihdettu ainoastaan kahden kirjaimen paikkaa keskenään. Huomionarvoista on sekin, että ketjun käyttämä logo on kirjainvaihdosta lukuun ottamatta täysin samanlainen kuin aiemminkin.

Venäläislehden mukaan nimenvaihdoksella uusi omistaja haluaa ”kunnioittaa ketjun perinteitä”. Za Ruljomin mukaan nimen etuna on myös se, että asiakkaiden on helppo muistaa se.

Suomessa asiasta kertoi ensin Ilta-Sanomat.