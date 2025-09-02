Suomalainen ohjelmistoyhtiö nousi maailman kärkeen, jättikauppa Hollannissa

Suomalainen One Click LCA kasvaa maailman suurimmaksi elinkaariarviointien ohjelmistotaloksi ostamalla alan pioneeriyrityksen PRé Sustainabilityn ja sen tunnetun SimaPro-ohjelmiston Hollannista. Yhtiö kertoo asiasta tiedotteessa.

Yrityskaupan myötä One Click LCA:lla on nyt maailman suurin elinkaariarviointien tietokanta, jossa on yli 500 000 datasettiä rakentamisesta, valmistavasta teollisuudesta, kemianteollisuudesta ja muilta toimialoilta. Kansainvälisesti kasvava One Click LCA on viisinkertaistanut liikevaihtonsa kolmessa vuodessa, ja yhtiön tavoitteena on saavuttaa yli sadan miljoonan euron liikevaihto.

Yhtiön tavoitteena on kasvattaa ohjelmistojensa käyttäjämäärä yli miljoonaan vuoteen 2035 mennessä.

Tiedotteen mukaan One Click LCA:n ja PRé Sustainabilityn yhdistyminen tarjoaa työkalut, datan ja palvelut, joiden avulla voidaan tuottaa konkreettista tietoa hiilidioksidipäästöistä ja niitä vähentävistä toimista. Tämä myös auttaa eri toimialoja mukautumaan kehittyvän sääntelyn kenttään ja hakemaan kestävän kasvun mahdollisuuksia.

– Kyseessä on käännekohta elinkaariarviointien laajemman käyttöönoton kannalta ja tämän vaikutuksista hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen eri toimialoilla. SimaPro on asettanut standardeja elinkaariarviointien läpinäkyvyydelle jo 30 vuoden ajan, ja One Click LCA on keskittynyt tekemään elinkaariarvioinneista ja sen työkaluista skaalautuvia sekä helppokäyttöisiä. Yhdistämällä voimamme vastaamme korkealaatuisen vastuullisuusdatan kasvavaan globaaliin kysyntään ja vauhditamme siirtymää kohti hiilineutraalia tulevaisuutta” sanoo One Click LCA:n toimitusjohtaja ja perustaja Panu Pasanen tiedotteessa.

Yrityskaupan myötä SimaPron vahva asema tieteeseen perustuvassa ja eri toimialoille soveltuvassa elinkaarimallinnuksessa yhdistyy One Click LCA:n ohjelmistoratkaisun automaatioon, skaalautuvuuteen ja integraatiomahdollisuuksiin. Yrityskaupan myötä syntynyt alusta mahdollistaa elinkaariarviointien sulauttamisen saumattomasti eri teollisuudenalojen prosesseihin.

– Yhteistyömme One Click LCA:n kanssa vauhdittaa PRé Sustainabilityn tavoitetta laajentaa elinkaariarvioinnin käyttöä. Yhdessä tuomme tieteellisen tarkkuuden sekä luotettavat ja helppokäyttöiset elinkaariarvioinnit entistä laajemman toimiala- ja käyttäjäjoukon saataville”, sanoo PRé Sustainabilityn toimitusjohtaja Eric Mieras.