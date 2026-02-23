Suomalainen kvanttiyhtiö IQM listautuu New Yorkin pörssiin – arvo 1,5 miljardia euroa

Espoossa pääkonttoriaan pitävä kvanttitietokoneyhtiö IQM on listautumassa New Yorkin pörssiin yritysjärjestelyn kautta.

IQM on fuusioitumassa pörssilistatun Real Asset Acquisition Corp -yhtiön kanssa, ja IQM pääsee järjestelyn kautta pörssiin.

Yritysjärjestelyssä IQM:n arvoksi tulee noin 1,8 miljardia dollaria eli noin 1,5 miljardia euroa. IQM:sta tulee ensimmäinen eurooppalainen pörssilistattu kvanttiyhtiö.

IQM on kvanttitietokoneiden globaali markkinajohtaja. Se on muun muassa myynyt neljä maailman kymmenestä suurimmasta superlaskentakeskuksesta. Yhtiö on rakentanut 30 tietokonetta ja sillä on oma sirutehdas ja kvanttidatakeskus.

Yritysjärjestelyn toteutuessa IQM:n kassavarojen odotetaan ylittävän 450 miljoonaa dollaria, mikä antaa yhtiölle taloudellista liikkumavaraa.

IQM:n mukaan yhtiön vuoden 2025 tilintarkastamaton liikevaihto oli 35 miljoonaa dollaria (noin 30 miljoonaa euroa) ja tilauskanta viime vuoden lopussa 100 miljoonaa dollaria (noin 85 miljoonaa euroa).

Tiedotteen mukaan IQM harkitsee myös rinnakkaislistausta Helsingin pörssiin.

– Rakensimme IQM:n alusta alkaen yhtä tarkoitusta varten: saadaksemme toimivat kvanttitietokoneet niiden käsiin, jotka käyttävät niitä todellisten ongelmien ratkaisemiseen. Kvanttilaskenta ei ole enää tiedeprojekti. Se on toimiala, jossa asiakkaat omistavat, operoivat ja kehittävät edistyneitä kvanttitietokoneita. Sen IQM mahdollistaa, IQM:n toinen perustaja ja toimitusjohtaja Jan Goetz kommentoi tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan IQM:n nykyiset osakkeenomistajat eivät myy osakkeita eivätkä saa käteisvastiketta osana yritysjärjestelyä.