Suomalainen kaivinkone ihastuttaa somessa

Suomalaisen Renkivain-yrityksen kaivinkoneen tarkka työskentely ihastuttaa sosiaalisessa mediassa.

Viestipalvelu X:ssä on julkaistu pariminuuttinen video, jolla seurataan kaivinkoneen työskentelyä tietyömaalla. Video on katsottavissa tämän jutun lopussa.

Ihastusta herättää kaivinkoneen erittäin tarkka työskentely. Se kykenee leikkaamaan asfalttia auki tiestä täysin suoraan ja suorittamaan erilaisia toimintoja lukuisten apuvälineiden avulla.

Kaivinkoneen malli on Volvo-EWE150e.

Finnish operator Renkivain is an excavator perfectionist: their videos show the extreme and satisfying vituosity achieved with a volvo-ewr150e and its different toolspic.twitter.com/klElJJcCno

— Massimo (@Rainmaker1973) October 28, 2023