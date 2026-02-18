Suomalainen jäätelö katosi Viron kaupoista

Viron suurin päivälehti Postimees kysyy juttunsa otsikossa ”minne suomalainen jäätelö katosi kauppojemme hyllyiltä?”.

Suurimmat kauppaketjut Selveri, Coop ja Rimi kertovat, etteivät he enää myy suomalaista jäätelöä. Syyksi kerrotaan, että kysyntää ei ole. Virolainen suosii virolaista jäätelöä.

– Meillä on valikoimassa yli 330 jäätelöä. Näemme selvästi, että asiakkaat suosivat kotimaista tuotantoa, kertoo Selverin viestintäjohtaja Mariann Järvela.

Coopin ostojohtaja Oliver Rist kertoo, että suomalaisen jäätelön osuus myynnissä on ollut aiempinakin vuosina hyvin pieni.

– Siksi niiden puuttumisella ei ole merkittävää vaikutusta sen paremmin valikoimaamme kokonaisuutena kuin myyntimääriinkään, hän toteaa.

Rimin ostojohtaja Marta Palm kertoo samaa.

– Noin puolet valikoimasta koostuu virolaisten valmistajien jäätelöistä, ja myyntiosuuden perusteella on vielä selvempää, että kuluttajat suosivat juuri niitä. Tämä vahvistaa, että paikallinen kuluttaja arvostaa ennen kaikkea kotimaisia tuotteita, Palm toteaa.

Hänen mukaansa Rimillä ei ole tällä hetkellä suunnitelmissa laajentaa valikoimaa Suomessa valmistetuilla jäätelöillä.

– Vuosien aikana sekä suomalaisten valmistajien kiinnostus tulla Viron markkinoille että kuluttajien kiinnostus näitä tuotteita kohtaan on ollut melko vaimeaa, minkä vuoksi suomalaiset jäätelöt eivät ole jääneet valikoimaan, Palm kertoo.