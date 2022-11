Suomalainen asiantuntija varoittaa Venäjän aikeista: Yllätyksiin kannattaa varautua

Vaikka Venäjän joukot ovat joutuneet ahtaalle Ukrainan eri rintamalohkoilla, Moskova on edelleen arvaamaton, toteaa turvallisuuspolitiikan asiantuntija, Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéll.

– Venäjän tappiokierre Ukrainassa on huomattava, eikä puheet lännen uhkaa vastaan ole saanut juurikaan katetta edes energia-aseen osalta. Tämä horjuttaa (presidentti Vladimir) Putinin asemaa. Jostain on onnistumisia saatava, siksi kannattaa nyt yllätyksiin varautua. Venäjän karhua ei kannata aliarvioida, Limnéll varoittaa Twitterissä.

Ukraina valtasi Etelä-Ukrainassa sijaitsevan Hersonin kaupungin takaisin viikonloppuna. Hersonin tappiolla on valtava symbolinen merkitys Moskovalle. Kyseessä on ainoa alueellinen pääkaupunki, jonka Venäjä oli onnistunut miehittämään helmikuun suurhyökkäyksen jälkeen. Kreml oli myös liittänyt Hersonin alueen Venäjään syyskuussa järjestetyn laittoman ja tekaistun kansanäänestyksen jälkeen.

Eri asiantuntijat ovat korostaneet, että Venäjä voi vetäytymisen jälkeen siirtää vapautuvia reservejä tukemaan operaatioita Zaporižžjan ja Donbassin rintamalohkoille. Edessä voi olla myös lisää hyökkäyksiä Ukrainan siviili-infrastruktuuria vastaan.

Asiantuntijat katsovat presidentti Putinin tarvitsevan nyt narratiivin, jolla vetäytyminen oikeutetaan ja jolla kansan huomio kiinnitetään toisaalle, koska hänen asemansa on heikentynyt.

Venäjän joukkojen Itä- ja Etelä-Ukrainassa hiljattain kokemien kovien tappioiden ja perääntymisten kerrotaan aiheuttavan tyytymättömyyttä kansalaisten keskuudessa venäjällä.

Lisäksi Putinin ja sotaa kannattavien konservatiivisten patrioottien välien sanotaan kiristyneen. Tämä on presidentin kannalta huono asia, koska kansallismielisillä on suuri näkyvyys sosiaalisessa mediassa. Kritiikki Putinia kohtaan on kasvanut poikkeuksellisen voimakkaaksi.