Suomalainen asiantuntija: Tällaiset tapahtumat voivat jopa katkaista Kremlin selkärangan

Vaikka miehitettyä Krimiä Venäjään yhdistävän Kertsinsalmen sillan räjähdyksen ja tulipalon syy onkin vielä epäselvä, on kyse Jarno Limnellin mukaan joka tapauksessa strategisesti merkittävästä tapahtumasta.

Aalto yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori ja sotatieteiden tohtori Limnell listaa Twitterissä tälle kolme syytä.

Venäjän huollon toimintamahdollisuudet heikkenevät ensinnäkin asiantuntijan mukaan paljon. Sillan tuhoilla on lisäksi hänen mielestään mittava psykologinen vaikutus etenkin Venäjän sisälle.

– Tämänkaltaiset tapahtumat voivat jopa katkaista Kremlin selkärangan, Jarno Limnell lataa.

– Aikanaan suurieleisesti avatun ja Venäjän suuruutta ilmentämään pyrityn sillan tuhoutuminen on valtava arvovalta- ja symbolitappio Putinille. Vastaavasti lisää päättäväisyyttä ukrainan joukoissa. Putinilla nyt kirjaimellisesti rakenteet romahtavat ja epätoivo lisääntyy, hän jatkaa.

Samoja huomioita sillan suuresta symbolisesta arvosta on esittänyt muun muassa Venäjä-asiantuntija Anton Barbashin. Hän arvioi lauantaina, että suurvalta-aseman symboliksi Venäjällä nostetun sillan räjähdys on vaikea paikka Moskovan propagandakoneelle.

Barbashinin mukaan Kremlin reaktio tapahtuneeseen kertoo nyt paljon. Jos presidetti Vladimir Putin ei eskaloi nyt tilannetta, ei sellaisia toimia ole asiantuntijan mukaan luvassa jatkossakaan.

The security camera footage of the explosion on the Crimean Bridge. pic.twitter.com/mRFLYMS9m0

— Oleksiy Sorokin (@mrsorokaa) October 8, 2022