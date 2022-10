Arvio Venäjältä: Silta oli suurvallan symboli, Kremlin reaktio kertoo nyt paljon

Kertsinsalmen sillalla tapahtunut räjähdys ja tuhoisa tulipalo haastavat Kremliä ennennäkemättömästi.

Miehitetyn Krimin Venäjään yhdistävällä sillalla on ollut valtava merkitys venäläisessä propagandassa ja se on nostettu tarkoituksella Venäjällä keskeiseksi osoitukseksi Ukrainalta anastetun niemimaan kuulumisesta Venäjälle.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin reaktio tapahtumiin kertoo venäläistutkija, journalisti Anton Barbashinin mukaan nyt paljon.

– Uskaltaisin sanoa, että jos Putin ei vastaa nyt eskaloivalla toimella, hän ei tule tekemään sellaista jatkossakaan, Barbashin arvioi Twitterissä.

Hänen mukaansa sillan tuhojen tarinan hallinta on äärimmäisen vaikea pala Moskovan propagandakoneelle.

– Se oli symboli ”Venäjän paluusta suurvaltastatukseen”, Barbashin muistuttaa.

Hän jatkaa, ettei Venäjän propaganda tunnetusti osaa sopeutua tilanteisiin, joissa räjähdyksiä tapahtuu Venäjän hallitsemilla alueilla.

Julkisuudessa olevien tietojen perusteella sillan tuho sai alkunsa kuorma-auton räjähdyksestä, joka sytytti sen vieressä olleen junan kyydissä olleet polttoainesäiliöt. Tapahtumat eivät vaikuta sattumanvaraisilta.

